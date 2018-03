WrestleMania no solo es el evento más importante del año para la WWE , sino que también es el lugar predilecto para que un luchador pueda convertirse en leyenda. Ser parte de él es de por sí un logro, pero lo es aún más ganar la pelea.



Es por ello que hemos hecho una lista con los luchadores que más victorias han tenido en este evento. Y, como es de esperarse, The Undertaker lidera el ranking de la WWE.



Sin embargo, no puede cantar victoria por el momento. En esta galería, hay otras estrellas aún vigentes que podrían acercarse a su impresionante 23-2.