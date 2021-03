Sergio Michel Pérez Mendoza, o también el ‘Checo Pérez’, como es conocido popularmente. Es el piloto de automovilismo de la Fórmula 1 desde el 2014, pero su amor por los fierros comenzó mucho antes.

El ‘Checo Pérez’ es un mexicano de pura cepa. Nació en Guadalajara, Jalisco, un 26 de enero de 1990. Con 29 años ha conseguido muchos logros dentro del mundo del automovilismo, uno al que entró con apenas seis años, en katering infantil. De pequeño, ya dejaba notar sus dotes para pilotear vehículos. A esa edad consiguió cuatro victorias y el subcampeonato al final de 1996. En 1997 participó en la Categoría Juvenil, siendo el piloto más joven y obtuvo un triunfo, 5 podios y termina cuarto en el campeonato.

Sergio Pérez, en sus inicios, de niño. (Chiquini)

El siguiente año llegaría su primera coronación. Volvió a competir en dicha categoría y logró 8 victorias y al final del año se convirtió en campeón y el piloto más joven en lograrlo. También, compitió en una carrera de Máster de Karts en Kadets y triunfó en dicho evento. Seis años después, en el 2004, compite en el Campeonato Midwestern, acabando en la séptima posición con 6 carreras sin disputar. Además, en la Fórmula Skip Barber Nacional fue piloto de la Escudería Telmex y se convirtió en el piloto más joven de la historia de la categoría en subir al podio y finalizar la temporada en undécimo lugar con un podio y 77 puntos. Esa temporada es nombrado Novato del Año a los 14 años de edad.

Fórmula 3 Británica

Sergio Pérez en Fórmula 3 Británica. (La Hora Deportiva)

Para la temporada 2007, el ‘Checo’ disputa el Campeonato de la Fórmula 3 Británica en la Clase Nacional. Logra alcanzar los 376 puntos, donde iguala el título obtenido por Salvador Durán en 2005 y supera los 300 puntos que hizo él. Su palmarés al final de temporada es de 14 victorias, 19 podios, 12 poles y 12 vueltas rápidas. Brands Hatch es el único circuito que termina en segundo lugar en ambas carreras y el Oulton Park, al inicio de temporada, es la pista que no logra dominar. Del mismo modo, se convierte en el campeón más joven en la Fórmula 3 Británica con 17 años de edad.

GP2 Series

Sergio Pérez en GP2 Series.

El ‘Checo’ Pérez se une a Barwa International Campos para la GP2 Asia Series para la temporada 2008/09. En aquel serial, se llevaron a cabo 6 fechas con 2 carreras cada una, siendo ganador de dos de ellas. La primera en la tercera fecha de la temporada, en el Circuito Internacional de Bareín, siendo Kamui Kobayashi el ganador de la primera carrera y Pérez obtiene el triunfo en la segunda carrera. La segunda ocasión, en el Circuito Internacional de Losail gana la segunda carrera después de que Nico Hülkenberg se llevara la primera y él quedara segundo. Al final de la temporada obtiene 26 puntos y queda en el 7° lugar general. Finalmente, termina la temporada con el subcampeonato de pilotos solo por detrás del venezolano Pastor Maldonado, con un palmarés de 5 victorias, un segundo puesto, un tercer puesto, una pole position y 5 vueltas rápidas. En total, 71 puntos.

Fórmula 1

F1 (Getty)

El 4 de octubre de 2010, el ‘Checo’ Pérez es anunciado como la nueva incorporación de Fórmula 1 a partir del 2011 con el equipo Sauber, siendo su compañero el japonés Kamui Kobayashi como piloto titular. El 8 de octubre de 2010, la Scuderia Ferrari confirma que Sergio es miembro de su academia de jóvenes pilotos. Golazo para el mexicano que veía cómo su carrera iba en alza. Su máximo sueño estaba por cumplirse. Debuta en la Fórmula 1 el 27 de marzo del 2011 en el Gran Premio de Australia con el equipo Sauber. Terminan en el puesto 17, pero son descalificados (juntos a su compañero de equipo) por irregularidades en el alerón trasero de ambos monoplazas. Luego, se retira del Gran Premio de Malasia por fallos derivados que afectan el monoplaza de Sebastián Buemi, de Toro Rosso. Pero recién podrá disfrutar de una posición en el Gran Premio de España, al quedar noveno después de haber calificado en el puesto 12. Una lesión casi lo deja fuera de carrera. Sucedió durante el Gran Premio de Mónaco, donde pierde el control de su monoplaza en la salida del túnel durante la etapa clasificatoria. Tuvo un problema en una de sus piernas, pero, felizmente, no pasó a mayores. Pudo regresar durante el Gran Premio de Italia.

McLaren

Sergio Pérez

Pero sería en el 2012 cuando lograría dar el gran salto. El 28 de septiembre de 2012 se confirma la incorporación de ‘Checo’ a McLaren para 2013. A fines de noviembre de 2012 sustituye a Lewis Hamilton en la serie animada de McLaren Tooned. Pese a ser su debut con la escudería británica, el objetivo de Pérez es ganar el campeonato ya en 2013. En su primera carrera del 2013, el GP de Australia, el ‘Checo’ tuvo un fin de semana para el olvido, calificando en el puesto quince y concluyendo en la posición 11. El McLaren MP4-28 simplemente no consigue el balance. La experiencia que más recuerda Pérez sucedió en el Gran Premio de España de ese año. Durante la carrera realiza un buen adelantamiento a Button, pero realiza maniobras arriesgadas, adelantando al español Fernando Alonso y obligándolo a salirse de pista para evitar un accidente. Después de la bandera roja, tras otro intento de rebase sobre Alonso, obligan al español a cederle la posición al mexicano. Éste se confía en exceso buscando hacerle la misma jugada a Kimi Raikkönen quien, a diferencia de Alonso, encierra al mexicano contra el muro, quedando el ‘Checo’ con problemas en los frenos que lo obligan a abandonar unas vueltas después y Raikkönen con un pinchazo que lo obliga a entrar en boxes y a conformarse con un décimo puesto.

Force India (2014-2018)

Sergio Pérez

Pero su tiempo en McLaren terminaría más pronto de lo pensado. En 12 de diciembre, un mes después de anunciar que no seguiría en la escudería británica, Force India anuncia al ‘Checo’ como su piloto oficial. Pero su inicio no fue el esperado. Para el Gran Premio de Malasia la suerte no mejora y 'Checo' ni siquiera puede arrancar su Force India VJM07 por problemas en la caja de cambios. Finalmente, la suerte le sonríe en el GP de Baréin con un tercer puesto, en el cual tuvo un cierre complicado a escasos 0,422 segundos de Daniel Ricciardo, que llegó en cuarto lugar. En total, ha corrido con el Force India en 99 carreras. En ninguna pudo obtener alguna victoria, pero alcanzó cinco podios y su mejor posición fue séptima, en dos ocasiones, en el 2016 y 2017.

Racing Point (2018-2020)

El ‘Checo’ Pérez logró el último podio en la historia de Force India: el tercer lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2018. Sin embargo, el mexicano tuvo problemas a mitad de temporada con su equipo, pues la escudería india entró en un concurso de acreedores tras una crisis financiera.

Al final, el consorcio Racing Point adquió el equipo, pero no la inscripción al campeonato, por lo que se le consideró una nueva estructura. Esa temporada, el mexicano finalizó octavo, sacándole 21 puntos de ventaja a Esteban Ocon, su compañero de escudería.

En 2019, Sergio Pérez siguió con Racing Point F1 Team, pero con un nuevo compañero: Lance Stroll. Hasta la décima segunda carrera de la temporada, el mexicano había sumado 13 puntos y se encontraba décimo sexto en el campeonato, pero en las restantes nueve fechas, consiguió siete puntos y terminó dentro del top 10, con 52 puntos.

Para la temporada 2020, la décimo en la máxima categoría, ‘Checo’ Pérez firmó una extensión con Racing Point para continuar hasta fianels de 2022. El campeonato debió comenzar en marzo, pero se pospuso por la pandemia hata julio.

La temporada comenzó en julio con el Gran Premio de Austria, Pérez sumó en sus primeras tres carreras, pero luego se vio obligado a perderse las dos siguientes de Inglaterra por dar positivo por coronavirus.

El mexicano volvió en el Gran Premio de España, pero en Sakhir logró su más imporante hazaña. El 6 de diciembre del año pasado, ‘Checo’ consiguió su primera victoria en la F1 tras recuperarse de un toque de Charles Leclerc en el inicio de la carrera, que lo mandó al último lugar.

Pérez remontó y tomó la punta en el giro 64 de 87 y así se convirtió en el primer piloto mexicano que gana una carrera en 50 años, después de Pedro Rodríguez en 1970. “Estoy sin palabras. Espero no estar soñando, porque he soñado durante tantos años con estar en este momento. Diez años me costó”, dijo el piloto de Racing.

Red Bull Racing (2021 - Actualidad)

El 18 de diciembre del año pasado, Red Bull Racing anunció la contratación de Sergio Pérez, para formar parte del equipo con Max Verstappen. El mexicano fue presentando el 23 de febrero y ese día probó su nueva monoplaza.

En el Gran Premio de Baréin, Pérez hizo su flamante debut con la escudería de los ‘toros’ con un luchador quinto lugar. Eso sí, durante la carrera, su coche se apagó debido a un fallo eléctrico, pero logró remontar 15 posiciones y acabar dentro de los cinco primeros.