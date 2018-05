El emocionante Giro de Italia 2018 vivirá este viernes (6:00 am, hora peruana, vía ESPN 3) su etapa 13 entre las localidades de Ferrara y Neversa della Battaglia, donde el ecuatoriano Richard Carapaz (5° en la general) buscará afianzarse entre los primeros lugares.

El último jueves, el irlandés Sam Bennett ejecutó un brillante sprint final para llevarse la victoria en la etapa 12 del Giro de Italia 2018 , donde Simon Yates logró mantener el primer puesto de la clasificación general.

Bennett midió a la perfección su ataque para dejar atrás al esloveno Matej Mohoric y al colombiano Carlos Betancur. Fue la segunda victoria de etapa para Bennet en el Giro de Italia 2018 , al término de un recorrido de 214 kilómetros desde Osimo a Imola, sede del circuito de automovilismo deportivo.



"En la final vi a dos delante, mi equipo había hecho tanto por mí y no podía decepcionarles. Así que me lancé", dijo Bennett, que corre por Bora-Hansgrohe. "Miré atrás cuando vi lo lejos que estaba la meta, no sabía si podía lograrlo, pero seguí y lo conseguí".



Nada cambió en la clasificación general del Giro de Italia 2018 . El británico Yates mantuvo su ventaja de 47 segundos sobre el reinante campeón Tom Dumoulin. El francés Thibaut Pinot marcha tercero, a 1:04 de Yates. El ecuatoriano Richard Carapaz se ubica quinto, a 1:56.