La Half Marathon de Sables se realizará en el desierto de Ica

Una de las carreras más largas y extremas del mundo vuelve a Perú, específicamente al desierto de ICA, para una nueva edición del Half Marathon de Sables, que arrancará del 30 de noviembre al 6 de diciembre y que reunirá a los 500 mejores corredores de los cinco continentes.



La HMDS recorrerá 120 km del desierto iqueño, en 3 etapas, durante 4 días. En una dura prueba de autosuficiencia alimentaria, que tendrá como principal atractivo los mejores parajes de la costa peruana, motivo por el cual el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente estuvieron involucrados desde la organización del evento.



Para esta gran carrera se espera la participación de 500 corredores de 45 países tales como, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, México, Marruecos, Panamá, Perú, Polinesia Francesa, Reino Unido, Singapur, entre otros.



WHAT AN ADVENTURE S.A.R.L. (WAA), dueña y organizadora de la HALF MARATHON DES SABLES (HMDS), manifestó el día del lanzamiento del evento que contará con la cobertura televisiva de grandes cadenas, como ESPN, TV5MONDE, CNN USA, FRANCELETELEVISIONS, CANAL +, entre otros.



Entre los detalles de esta carrera están que la ruta es secreta y se revela un día antes a los corredores del evento y se tendrá en cuenta que no se pasará por zonas de exclusión con valor arqueológico, por zonas de exclusión con valor Paleontológico, que serán trazados por el Ministerio de Cultura y del Ambiente.



A la fecha, se han inscrito 295 personas de 36 nacionalidades distintas, entre los cuales hay 28 peruanos.



