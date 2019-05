¡Vamos con todo! Arranca el Perú Future Series, un torneo de prueba para la selección de bádminton de cara a Lima 2019

Los badmintonistas nacionales no paran. Se siguen preparando para los Juegos Panamericanos. No están dispuestos a recular en ese deporte donde se usa una pluma y una raqueta. Y ya tienen una nueva cita, una en donde serán locales. Se trata del Perú Future Series 2019, un torneo que empieza este jueves y que, al ser avalado por la Federación Mundial de Bádminton (BWF), otorgará puntos para el ranking internacional.



Daniel La Torre , uno de nuestros mejores exponentes, participará en la modalidad individual y en la de dobles junto a José Guevara. El deportista nacional no ha obtenido buenos resultados en sus últimas dos competiciones -en el Panamericano de México y en el Challenge de Brasil-, pero eso no lo ha frustrado. Al contrario, quiere seguir mejorando y mostrar un buen juego en el torneo peruano. "Físicamente estoy al ciento por ciento y me encuentro motivado mentalmente para competir en casa", le aseguró La Torre a Depor.



Su primera meta, afirma, es pasar los cuartos de final en la categoría individual. Pero no solo eso. También quiere cumplir los objetivos que se ha planteado con su compañero de dobles, José Guevara. Ambos quieren colgarse una medalla. Pueden hacerlo, pero antes tendrían que superar al otro dúo peruano conformado por Diego Mini y Mario Cubas, ya que si las dos duplas nacionales ganan sus primeros partidos, chocarán en cuartos de final. "Ellos son nuestros rivales más difíciles", acota Guevara.



Daniel La Torre será uno de nuestros representantes en el Perú Future Series 2019. (Bádminton Perú) Daniel La Torre será uno de nuestros representantes en el Perú Future Series 2019. (Bádminton Perú)

Guevara también competirá en la categoría individual y en la llave que le ha tocado podrá enfrentarse a badmintonistas nacionales, a uno de Ecuador, a uno de República Dominica o a uno de Estados Unidos. "El contrincante más complicado -advierte- será el estadounidense (Vinson Chiu), pero el dominicano (César Brito) también es fuerte. De todas maneras, si me toca jugar contra ellos, yo estoy preparado".

Las mujeres también estarán presentes. Daniela Macías, la raqueta femenina número uno del país y campeona sudamericana, buscará dar lo mejor de sí misma en la categoría individual. Y también lo hará en dobles, en donde jugará al costado de Danica Nishimura, quien también conversó con este Diario.

La badmintonista contó que los entrenamientos de la selección peruana "le han ayudado a mejorar su rendimiento físico y a mantener un juego consistente". Además, Danica, junto a Daniela, está en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por eso está muy motivada. "Tengo todas las ganas y la garra para dar lo mejor de mí en el Perú Future Series", señaló Nishimura.

Las dos 'Danis' ya saben lo que es ganar un Perú Future Series. Lo hicieron el año pasado y ahora parte con una ligera ventaja. Son la dupla femenina mejor posicionada de este torneo en el ranking mundial de la BWF. Ellas como dúo se encuentran en el puesto 61. Sin embargo, Danica sabe que no se pueden confiar. "Hay una pareja guatemalteca y otra dominicana que poseen un gran nivel, y estás nuestras compañeras peruanas que también tienen un buen juego".

Danica Nishimura y Daniela Macías competirán como dupla en el Perú Future Series 2019. (Bádminton Perú) Danica Nishimura y Daniela Macías competirán como dupla en el Perú Future Series 2019. (Bádminton Perú)

Pero Danica no solo será protagonista en dobles femeninos. También participará en dobles mixtos y lo hará junto a Diego Mini. Los dos recién empezaron a jugar juntos este año, pero como ella misma relata, han mejorado bastante. "Últimamente hemos tenido un buen desempeño y en la cancha nos estamos entendiendo muy bien. Estamos demostrando que somos una pareja sólida y creo que con eso sí se puede llegar al podio".

Tanto Daniel La Torre, José Guevara, Daniela Macías y Danica Nishimura, como Mario Cubas, Diego Mini, Inés Castillo y Paula La Torre -quienes también estarán en el Perú Future Series- vienen de participar en un campamento de entrenamiento en Dinamarca. Todos ellos serán los representantes peruanos en Lima 2019.

"Estuvimos en Europa entrenando con otros jugadores europeos y tuvimos la oportunidad de disputar un torneo de Finlandia (el Finnish Open 2019). Para el equipo ha sido una experiencia súper positiva porque hemos aprendido cosas nuevas que ahora estamos empleando en nuestro entrenamiento diarios", dice La Torre.

Y Danica agrega: "Hemos aprendido a apoyarnos y motivarnos mutuamente. Allá nada se hace de forma individual. Todo el mundo trabaja en conjunto, es algo que estamos aplicando acá. Y los torneos son de otro nivel. El juego de los europeos es otro, es rápido, y necesitamos ese tipo de roce internacional para mejorar como deportistas".



Danica Nishimura y Daniela Macías ganaron la final de dobles damas en Cochabamba 2018. (YouYube)

Los partidos del Perú Future Series 2019 empezarán a las 10 de la mañana de este jueves en el Polideportivo 2 de la Videna.



► Richard Hidalgo planeaba homenajear al Perú por su bicentenario



► Parece que no se queda: Goldberg habría firmado con WWE para pelear solo por una noche en Arabia Saudita



► ¡Buen debut! Rafael Nadal inició el Masters 1000 de Madrid con un triunfo sobre Félix Auger-Aliassime



► Royner Navarro: "Antes competíamos para terminar la carrera, hoy lo hacemos por una medalla"