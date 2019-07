Todos para una: Gladys Tejeda será única maratonista en Lima 2019 tras baja por lesión de Inés Melchor

Inés Melchor quedó fuera de la Maratón en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Ante la imposibilidad de que Jovana de la Cruz pueda competir en la misma prueba, Gladys Tejeda será la única representante femenina en la competencia de este sábado 27 de julio.

Una lesión en la espalda, diagnosticada en los últimas semanas y que no pudo ser tratada a tiempo, es la causa de la ausencia de una de las principales cartas de medalla de la delegación peruana. La Federación Deportiva Peruana de Atletismo envió el informe médico de la atleta de 32 años quien iba a participar de la maratón de 42 kilómetros este 27, pero quedó descartada su presencia.



Ante ello, Gladys Tejeda, otra de las atletas representativas de la prueba será la única representante peruana, esto debido a que Jovana de la Cruz, otra de las posibilidades que manejó la Federación, quedara descartada.



Jovana de la Cruz, quién obtuvo la marca mínima para Lima 2019 en el maratón de Düsseldorf, se venía preparando para competir en el Medio Maratón de Bogotá que se realizará este domingo 28 de julio. Ella no está convocada para Lima 2019.



Con ello, los únicos representantes en la carrera de 42.195 km serán Cristhian Pacheco y Willy Canchanya, por parte de los varones y Glady Tejeda, en la rama femenina. Desde las 8:30 a.m. de este sábado, arranca lo competencia. Primero será la rama masculina, y , una hora después, comienza la femenina.

