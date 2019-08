Mauricio Fiol reveló la fuerte suma que gastó en su defensa cuando le encontraron estanozolol y hasta quedó endeudado

Hace unos días el nadador peruano Mauricio Fiol anunció a través de un video publicado en sus redes sociales que no participaría en los Juegos Panamericanos Lima 2019, pues había dado positivo en estanozolol en dos pruebas antidoping que le hizo la Federación Internacional de Atletismo (FINA).

Fiol dijo que era inocente y que hará todo para demostrarlo. Lo mismo acaba de declarar en Cuarto Poder. "Tomar esa sustancia habría sido un suicido", dijo el nadador. Pero también reveló cómo fue y todo lo que paso en el primer juicio que tuvo cuando le encontraron estanozolol en Toronto 2015.

"Fue un proceso muy largo. Duro como dos años y medio. Pase por todas las pruebas que existían. Tuve que viajar a Suiza a presentar mi caso en primera instancia. El presupuesto lo sacamos de todo lados para poder llegar allí. Fue un esfuerzo bien grande de parte de mi familia, de mis amigos y de toda la gente que me apoyó. En ese momento tenía patrocinadores, que me apoyaron muchísimo. Solamente ellos me apoyaron. Fuimos, nos defendimos. No logramos la primera parte. Fuimos al TAS, con todas las pruebas que llevamos. Gastamos como 110 mil dólares, todo lo que tenía, de mi bolsillo", contó Fiol.

"Tuvimos que vender mi auto y la camioneta de mi mamá. Conseguir el dinero no fue fácil. Hasta el día de hoy no hemos terminado de pagar la deuda de ese juicio", agregó el joven nadador.

También señaló: "La natación para mí no es una medalla. Es un proyecto de vida. Yo podía ser entrenador de natación, tener una academia de natación. Yo doy charlas de coach motivacional. Y trabajo en superar obstáculos, superar adversidades. Y usó mi caso como deportistas para que la gente se identifique. Hoy muchas cosas se han cerrado. Esta vez, voy a ir hasta el fondo de este asunto. Mi vida no va a parar. Voy a seguir adelante, espero volver a competir y volver a representar a mi país".

Mauricio Fiol en Cuarto Poder. (Cuarto Poder)

