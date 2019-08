A pura patada: Alexis Arnoldt, la taekwondista que dejó las pasarelas para ser medallista panamericana

Es de esas historias sobre deportistas que lograron llegar lejos haciendo un cambio profundo en varios aspectos de su vida. Fue bronce en Toronto 2015 y en los Juegos Panamericanos Lima 2019 estuvo muy cerca de repetir el plato, pero perdió ante la estadounidense Paige Mc Pherson por 25 a 7. La argentina Alexis Arnoldt dejó el modelaje para dedicarse a profundidad en el Taekwondo y regalarle alegrías a su país.

" Empecé con el patín artístico cuando tenía 13 años y cuando arranqué con el taekwondo también me dedicaba al modelaje. Entrenaba dos veces por semana como hobby. Ni me imaginaba llegar al alto rendimiento", comentó para Infobae recordando que "el modelaje me gustaba más que el deporte porque no me demandaba tanto tiempo".

Fueron varios los motivos que la alejaron del modelaje, pero ella recuerda dos en especial: " Si quería dedicarme de lleno al modelaje, tenía que mudarme a Buenos Aires. No me animé. Simplemente lo hacía para tener un ingreso económico"; y también porque "se notaba que era un ambiente jodido. Cuando tenía que desfilar, me decían: 'Nena, no vuelvas más con esos moretones porque no sabemos qué hacer'. Me tenían que maquillar las piernas", recordó.

Tuvo complicaciones en el modelaje al momento de encontrar zapatos. Calza 42. (@ale.arnoldt) Tuvo complicaciones en el modelaje al momento de encontrar zapatos. Calza 42. (@ale.arnoldt)

¿Y cómo fue su paso al Taekwondo? Todo casual, recuerda Alexis. " Como en los deportes de equipo no soy muy buena y en el pueblo había que hacer algo, fui a ver una clase de mi hermano Germán para reírme de los gritos que hacían y la ropa que usaban" y fue el entrenador quien la hizo comenzar a participar en las prácticas.

" Jamás tuve la intención de arrancar con Taekwondo. Lo sufría mucho porque no soy una chica agresiva", confesó. Las artes marciales también le cambiaron otros aspectos de la vida. "Me cambiaron mucho las reacciones. Si pasaba alguien corriendo cerca, me daba vuelta a la defensiva como para tirar una patada", dijo entre risas.

Así, creciendo a pasos agigantados -y no por sus 1.83 metros-, la taekwondista argentina se hizo con la presea de bronce en Toronto y estuvo cerca de repetirlo en los Juegos Panamericanos 2019. No alcanzó, pero su historia se hizo conocida y sigue ganando adeptos en sus redes sociales, y no solo por su belleza.

Su belleza bajo los protectores de Taekwondo se puso al descubierto en estos Juegos Lima 2019. (@ale.arnoldt) Su belleza bajo los protectores de Taekwondo se puso al descubierto en estos Juegos Lima 2019. (@ale.arnoldt)

► ¡Lima 2019 se pone cada vez mejor! Así se mueve el Medallero de los Panamericanos [ACTUALIZADO]



► ¿El deportista nace o se hace? La influencia del biotipo en el rendimiento de los atletas [INFOGRAFÍA]



► Lima 2019 EN VIVO: sigue las peleas finales de boxeo de los Juegos Panamericanos desde el Coliseo Miguel Grau



► Tabla de Posiciones | Fútbol masculino | así marcha mientras se disputa la fecha 2 de los Juegos Panamericanos