Lima 2019 EN VIVO y EN DIRECTO: sigue al equipo peruano de bádminton en cuartos de final de los Juegos Panamericanos

Lima 2019 EN VIVO y EN DIRECTO: sigue la participación de los representantes peruanos en bádminton. El tercer día de competencia será este miércoles 31 de julio y la jornada iniciará a las 9:00 a.m. (horario en Perú) desde el Polideportivo 3 en la Videna.

Cinco partidos en cuatro modalidades distintas de cuartos de final tendrá la jornada en la que participarán seis deportistas peruanos y buscarán acercarse a alcanzar alguna medalla. Ellos son: Paula La Torre, Inés Castillo, Diego Mini, Danica Nishimura, Daniela Macías y Mario Cuba

A primera hora, la dupla conformada por Paula La Torre e Inés Castillo se verán las caras con las canadienses Kristen Tsai y Rachel Honderich. Vale decir que las peruanas vencieron en la previa al representativo de Barbados.

En dobles mixtos, Diego Mini y Danica Nishimura -que se impusieron a los mexicanos Sabrina Solis y Andrés López- se enfrentarán con los estadounidenses Paula Obanana y Howard Shu.

Daniela Macías, en individual femenino, chocará con la estadounidense Iris Wang, tras vencer a Adriana Valero. Macías también estará en dobles femenino, con Danica Nishimura, para sacar del camino a las brasileñas Samia Passos y Jaqueline Lopes.



En dobles masculino, Mario Cuba y Diego Mini se medirán con la dupla canadiense, integrada por Nyl Yakura y Jason Ho-Shue.

Programación de los partidos de los peruanos en bádminton Lima 2019

-Paula La Torre e Inés Castillo vs. Kristen Tsai y Rachel Honderich

9:00 a.m.

Femenino dobles cuartos de final



-Diego Mini y Danica Nishimura vs. Paula Obanana y Howard Shu

Mixtos dobles cuartos de final

10:20 a.m.



-Daniela Macías vs. Iris Wang

Individual femenino cuartos de final

11:00 a.m.



-Mario Cuba y Diego Mini vs. Nyl Yakura y Jason Ho-Shue

Masculino dobles cuartos de final

7:00 p.m.



-Daniela Macías y Danica Nishimura vs. Samia Passos y Jaqueline Lopes

Femenino dobles cuartos de final

7:00 p.m.



Lima 2019: precios de las entradas para esta evento



Sede: VIDENA Polideportivo 3

Fechas: 29, 30, 31 de julio y 1, 2 de agosto.

Precios:

A - Regular: 20 soles

A - Menores de 18: 10 soles

A - Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - SR: 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 10 soles

