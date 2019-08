Lima 2019 EN VIVO: sigue a los peruanos en atletismo en los Juegos Panamericanos

Atletismo en Lima 2019 EN VIVO: sigue a los deportistas peruanos. La jornada será este martes 6 de agosto e iniciará a las 2:00 p.m. (horario en Perú) desde el Estadio Atlético de la Videna.

Las competencias de atletismo continúan en los Juegos Panamericanos 2019. Los representantes de la delegación peruana, en algunos casos, buscarán ganar una medalla o clasificar a la ronda final.

Triana Alonso Zleri y Andy Martínez Chiroque son los créditos nacionales que saldrán a la pista en los 100 metros. La competencia de la rama femenina arrancará desde las 3:00 p.m. y en la rama masculina desde las 3:35 p.m.

Los peruanos Kimberly Cardoza Ramírez y Paulo Herrera Castro participarán en las semifinales de los 400 metros con vallas. Las mujeres iniciarán a las 4:15 p.m., mientras que los varones desde las 4:40 p.m.

En la prueba 10000 metros, las nacionales Gladys Machacuay Huamán y Lizaida Valdivia Magariño buscarán una medalla para la delegación anfitriona en los Juegos Panamericanos 2019. El evento está programado para las 5:25 p.m.

En el salto de longitud, la peruana Paola Mautino Ruiz también intentará conseguir una presea en la competencia femenina en la competencia pactada a las 5:30 p.m.

Finalmente, José Rojas Ramos participará en la prueba final de 5000 metros. El atleta peruano irá por alguna medalla en el coloso de la Videna desde las 6:45 p.m.

Lima 2019: precios de las entradas

A - Regular: 80 soles

A - Menores de 18: 40 soles

A - Adulto Mayor: 40 soles

B - Regular: 60 soles

B - Menores de 18: 30 soles

B - Adulto Mayor: 30 soles

C - Regular: 30 soles

C - Menores de 18: 15 soles

C - Adulto Mayor: 15 soles

Asiento Accesible - SR: 15 soles

Acompañante de Asiento Accesible - ASR: 15 soles

Lima 2019: ¿cómo llegar a esta sede?

