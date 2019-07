El podio lo espera: Alessandro de Souza sigue en carrera por la medalla en Tiro [FOTOS]

Las competencias de Tiro en Lima 2019 terminó y Alessandro de Souza sigue en carrera para obtener una medalla en los Juegos Panamericanos. El peruano pasó tercero en la primera fase preliminar y mañana se definirá los competidores que irán a la final que se disputará mañana.

De Souza acumuló un total de 48 puntos en las dos rondas que se disputaron en la Base Aérea de Las Palmas. Mientras que su compatriota, que compite en la misma prueba que él, Asier Cilloniz ocupó el puesto 17 con un puntaje de 43.

Ambos deportistas tendrán una segunda oportunidad el día de mañana a las 9:00 a.m., para sumar el mayor puntaje posible y así clasificar a la final, que se jugará ese mismo día, a las 4:30 p.m.

No obstante, los competidores Mark Carrillo, José Ullilen y Annia Becerra no pudieron avanzar a la final de en Tiro Mixto ni en Fosa femenino. La dupla Becerra-Carrillo ocupó el noveno puesto, sumando un total de 752, por lo que no pudo acceder a la final.

Alessandro de Souza , clasificado para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, gracias al oro en el XII Campeonato de Tiro de las Américas desarrollado en Guadalajara (México), hará su primera presentación en la competencia. Asier Cillones será el otro representate en hombres en esta modalidad.



Tiro en Lima 2019 | Horarios en el mundo del evento

Perú: 9:00 a.m. | Movistar 19, Latina, ESPN (Streaming)

México: 9:00 a.m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Paraguay: 10:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Brasil: 11:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

España: 4:00 p.m.



En tanto que en la rama femenina, también a la misma hora, de acuerdo a la programación de la organización, la peruana Daniela Pacheco estará en fosa y buscará su pase a instancias más impotantes del evento.

Asimismo, se desarrollará también la modalidad mixto 10m pistola de aire por equipos, instancia clasificatoria y final. Miriam Quintanilla (Perú 2), José Ullilen (Perú 2), Annia Becerra (Perú 1) y Marko Carrillo (Perú 1) integran el grupo nacional.

Precisamente este último deportista, Carrillo, viene de quedar cerca de alcanzar el bronce en 10m pistola de aire, este domingo. "Nos quedamos a poco de la medalla. Se trabajó lo mejor que se pudo, pero no alcanzó. El nivel de competencia es muy alto", reconoció.

Tiro en Lima 2019 | Precio de las entradas para este lunes 29 de julio

Entrada Precio Regular S/. 30 Menores de 18 años S/. 15 Adulto Mayor S/. 15 Asiento Accesible – Silla de Ruedas (*) S/. 15 Acompañante Asiento Accesible S/. 15 (*) Asiento de Silla de Ruedas: Tarifa aplica para personas con el Certificado de Discapacidad, Carné de CONADIS u otro documento que acredite la condición. Al momento de ingresar al Recinto deberá presentar el certificado correspondiente. Sólo 01 entrada de Asiento de Silla de Ruedas y 01 entrada de Acompañante por certificado.

Tiro en Lima 2019: mapa del evento este domingo 28 de julio

