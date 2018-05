A pesar de los años, la rivalidad sigue intacta entre los Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers . Por cuarto año consecutivo, disputan el título de la NBA . Este jueves 31 de mayo (8:00 pm / DirecTV 604) disputan el primer partido en el Oracle Arena.

Los Warriors van por un tercer campeonato en ese periodo, mientras que LeBron James y los Cavaliers intentarán despojarles la corona tal y como hicieron en la serie de 2016.



Ambos equipos afrontan este duelo por el título con jugadores con problemas físicos. Kevin Love de Cleveland se encuentra en el protocolo de conmociones y deberá cumplir con una serie de pruebas antes de recibir el visto bueno para jugar. Andre Iguodala de Golden State — un ex Jugador Más Valioso de una serie final — no pudo completar la serie Warriors-Rockets por un golpe en la pierna.



No hay mucho similar en las temporadas de ambos equipos, pero en los últimos días transitaron un camino idéntico — los dos debieron ganar un sexto partido en casa para evitar ser eliminados y luego fueron de visitan para prevalecer en el séptimo enfrentamiento para llevarse sus respectivas finales de conferencia.



“Ha sido una de las temporadas más exigentes que he tenido”, indicó James, quien podría estar jugando el mejor básquetbol de su vida al término de su 15ta temporada.



Si los Cavaliers ganan este campeonato, sería prudente declarar irrelevante esa campaña. Cleveland apenas registró una foja de 50-32 esta temporada. Si James y compañía emergen campeones, sería la segunda peor marca en la campaña regular de un eventual campeón en las últimas 40 temporadas. Houston lo hizo con una marca de 47-35 para encaminarse al título en 1995. Para encontrar a otro campeón que le fue peor, habría que irse a Washington en 1978, cuando los Bullets quedaron con un modesto 44-38.



"Todos dudaron de nosotros”, dijo el alero de los Cavaliers Jeff Green. “Todos tuvieron una opinión sobre nuestro equipo, de lo que podemos hacer o no, así desde el inicio. Ahora estamos donde queríamos estar. Alcanzamos lo que buscábamos y en donde sabíamos podríamos a llegar”.