Juan Martín del Potro está teniendo una excelente campaña en Wimbledon 2018 . El argentino consiguió clasificar a los octavos de final, donde chocará con el francés Gilles Simon . El encuentro se lleva a cabo este lunes (9:00 am, hora peruana) y será transmitido por ESPN TV .



Hasta el momento, Del Potro no ha cedido ni un solo set. Esto hace generar esperanzas de que pueda igualar su mejor actuación en Wimbledon : en el 2013 llegó a las semifinales.

En el papel, no tendría problemas. Juan Martín del Potro ya ha enfrentado a Gilles Simon en siete ocasiones, habiendo ganado cuatro partidos, tres de ellos sobre pasto: 2011 en Wimbledon ; 2012 en los JJ.OO. de Londres y el último hace dos años en Stuttgart. En estos tres, el argentino no cedió ni un solo set.



" Gilles es un rival que puede estar corriendo y corriendo, y fallar muy poco", dijo el argentino que apuntó que la clave para ganarle serán sus tiros y los golpes ganadores, y hacer de la contienda una pelea con "puntos cortos", es decir jugar al K.O.



"Estar en la segunda semana de un Grand Slam y sobre todo uno tan especial como Wimbledon me pone muy contento", añadió Del Potro tras derrotar a otro francés, Benoit Paire.