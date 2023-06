En el Estadio Gelora Bung Karno, Argentina vs. Indonesia chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por un amistoso internacional en fecha FIFA. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte. No te lo puedes perder. El compromiso está programado para arrancar desde las 7:30 a.m. (hora peruana, 9:30 a.m. en Argentina) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por las señales de TV Pública, TyC Sports y Futbol Libre TV.

La ‘Albiceleste’ llega a este partido tras vencer por 2-0 a Australia en un amistoso. El equipo de Lionel Scaloni mostró una gran versión y demostró por qué es el vigente campeón del mundo. Lionel Messi anotó el primer tanto (el más rápido de su carrera a los 1.19 minutos) y Germán Pezzela marcó el segundo tanto con un cabezazo.

Para el compromiso ante Indonesia, Argentina no contará con la presencia de su capitán, Ángel Di María y Nicolás Otamendi, quienes regresaron a su país natal para comenzar sus vacaciones. Sin Messi ni el ‘Fideo’, se espera que el tridente de ataque esté conformado por Lucas Ocampos, Julián Álvarez y Alejandro Garnacho.

Indonesia, por su parte, llega a este duelo tras igualar sin goles ante su similar de Palestina. En su última presentación en esta fecha FIFA recibirá en Jakarta a los campeones del mundo. El objetivo es dar un golpe en sus tierras y hacer historia en el fútbol. Rafael Struick, una de sus promesas, será titular en el equipo.

Argentina vs. Indonesia: horarios del partido

México : 6:30 a.m.

: 6:30 a.m. Colombia: 7:30 a.m.

Ecuador : 7:30 a.m.

: 7:30 a.m. Perú: 7:30 a.m.

Bolivia : 8:30 a.m.

: 8:30 a.m. Chile: 8:30 a.m.

Paraguay : 8:30 a.m.

: 8:30 a.m. Venezuela: 8:30 a.m.

Argentina : 9:30 a.m.

: 9:30 a.m. Brasil: 9:30 a.m.

Uruguay: 9:30 a.m.

Argentina vs. Indonesia: canales de TV

El esperado encuentro entre Argentina e Indonesia se podrá ver a través de las señales de DIRECTV, TyC Sports y TV Pública para toda América Latina. También se podrá seguir de forma online por la señal de Futbol Libre TV. Recuerda que en Depor te daremos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

Argentina vs. Indonesia: posibles alineaciones

Indonesia: Syahrul Trisna; Fachruddin Aryanto, Jordi Amat, Elkan Baggott; Asnawi Mangkualam, Rachmat Irianto, Marc Klok, Shayne Pattynama; Stefano Lilipaly, Yakob Sayuri; Dendy Sulistyawan. Entrenador: Shin Tae-yong.

Argentina: Gerónimo Rulli; Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Germán Pezzella y Facundo Medina; Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Lucas Ocampos, Julián Álvarez y Alejandro Garnacho. Entrenador: Lionel Scaloni.

