El otro golpe a Argentina de CONMEBOL que conlleva el ‘tema’ de Messi

La situación de Lionel Messi ha causado revuelo en todo el mundo. No solo por sus polémicas declaraciones hacia la CONMEBOL, sino también por el ‘castigo’ que podría cumplir si es que el ente sudamericano decide darle una medida ejemplar al delantero del Barcelona, a causa de las injurias que cometió el atacante luego del partido entre Argentina y Chile por el partido válido por el tercer lugar de la última edición de la Copa América. ¿Qué pasará?



En las últimas horas se ha comentado que la AFA decidiría desafiliarse de la organización esperando la oportunidad de ser invitada por la UEFA, si es que el ente decide darle una sanción de largo tiempo a Leo. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando? De hasta dos años, de acuerdo a documentación pasada y casos de futbolistas que atacaron a la CONMEBOL.



No solo eso. De acuerdo a Martín Liberman, “la CONMEBOL está dispuesta a darle la Copa América 2020 solo a Colombia, si la AFA decide bajarse de la organización”, aseguró el periodista en su programa de FOX Sports para Argentina. ¿Podrá pasar todo esto?



Lionel Messi se encuentra expulsado y posiblemente sea sancionado con dos fechas, lo cual no le permitiría afrontar el inicio de las Eliminatorias para Qatar 2022. Asimismo, en las próximas semanas, la CONMEBOL estudiaría el caso del atacante de la Selección, que podría no jugar en mucho tiempo con la camiseta ‘Albiceleste’. ¿Será así? Ya lo veremos.



Lionel Messi se encuentra de vacaciones en Rosario, mientras que el Barcelona comienza su pretemporada el domingo 14 de julio. Messi se uniría a ellos en Estados Unidos.



