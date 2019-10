¿Todos vuelven? Higuaín y la oportunidad de regresar a River Plate

Año 2005, con apenas 17 navidades y de la mano de Leonardo Astrada, Gonzalo Higuaín hacía su debut en Primera División con el club del cual es hincha y que lo albergó desde que llegó con apenas 10 años. River Plate marcó época en la 'dinastía' Higuaín, pues su padre, jugó en el club bonaerense durante las temporadas entre 1988 y 1992.

Fue justamente Jorge, el padre del 'Pipita', quien declaró para el medio deportivo argentino, Salimos Jugando, las posibilidades de que el ahora jugador de la Juventus termine su periplo por el 'Viejo Continente' para retornar a su tierra, a la Argentina, específicamente, a River Plate.

" A Gonzalo le quedan dos años más de contrato con Juventus. Él dijo que nunca le cerraba las puertas a River ", declaró el 'Pipa'. El delantero de la Juventus tuvo un breve paso por el conjunto 'Millonario', pues al siguiente año el Real Madrid lo fichó por 13 millones de euros, un precio exorbitante para esas fechas por un jugador sudamericano de 18 años.

Lo quiere ver en Argentina

Si bien es su deseo, el padre de Gonzalo sabe que en estos tiempos el dinero manda, y las ofertas no le faltarán al 'Pipita' cuando acabe su contrato con el conjunto turinés. Sin embargo, él cree que que existe algo más que podría inclinar la decisión del delantero.

" Mis hijos se formaron en el club y fueron al colegio ahí. El club permanece en el afecto de mi familia. Cómo papá, me encantaría que mis hijos vuelvan al país ", dijo. " Pero me gustaría que vuelvan un país mejor. No me siento en posición de pedirles, viviendo en Estados Unidos y Europa tantos años, que vengan a la Argentina, aunque me gustaría ", agregó.

Sus números

Higuaín jugó 41 partidos en la primera de River y convirtió 15 goles. En el Real Madrid, el argentino anotó 121 goles en 264 partidos disputados. Tras sus pasos por los seis clubes donde ha jugado el 'Pipita' (Napoli, Juventus, Milán y Chelsea), Higuaín registra 299 goles.

Higuaín le dijo adiós a la Selección de Argentina este 2019. Con la Albiceleste, el 'Pipita' anotó 33 goles entre amistoso y partidos oficiales. Lo hizo tras disputar 75 partidos.

► "Una o dos temporadas más": el consejo desde Dortmund para Sancho ante tentativa del Real Madrid



► La fórmula de Florentino: Real Madrid ya tiene fecha para Pogba y Mbappé



► Carles Pérez: “El dinero siempre llega y para mí aquí es lo más importante que cobrar 1.5 millones con 16 años”



► Sergio Ramos apunta a Tokyo: cracks que en alguna ocasión disputaron los Juegos Olímpicos [FOTOS]