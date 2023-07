Conmoción total en el fútbol de Argentina. Williams Tapón, el jugador que hizo noticia el fin de semana por haber pateado la cabeza de un árbitro en un ataque de ira, fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza la noche del lunes, junto a las vías del tren en la localidad de Gerli (Gran Buenos Aires). Todo indica que se trató de un suicidio. Sin embargo, la fiscal Alejandra Olmos Coronel indicó esta mañana que el arma todavía no fue encontrada y por eso la funcionaria ordenó a la Policía Bonaerense un rastrillaje en la zona para hallarla.

Según medio argentinos, el futbolista amateur, de 24 años, que también trabajaba como albañil y era padre de dos niños, no habría resistido la presión de ser imputado por el delito de tentativa de homicidio agravada por alevosía, en el contexto de un espectáculo deportivo, al árbitro Cristian Paniagua, que intervino en el partido que Tapón jugó el sábado en Sarandí.

“Te digo la verdad, me nubló. Cuando me rescaté ya era todo distinto y me pregunté ‘¿qué hice?’”, dijo Williams Alexander Tapón en dos reportajes televisivos en Argentina para explicar por qué había agredido violentamente al árbitro Panigua.

Agustina, la pareja de Tapón, reveló que el futbolista se encontraba jugando con sus hijos el lunes por la noche cuando de repente, le comunicó que había decidido irse de casa. El albañil era consciente de que la justicia le seguía los pasos por la agresión a Paniagua.

Antes de quitarse la vida, la joven aseguró que Williams le mandó un mensaje de audio en el que le dijo que no quería que su familia lo viera tras las rejas. “En el audio que me manda despidiéndose me dijo ‘cuidá de nuestros hijos’ y ‘yo prefiero que sufran todos de una a que me vean sufriendo todos los días en la cárcel’”.

Luego, un familiar le dijo que lo habían encontrado inconsciente. Agustina se acercó con la esperanza de que estuviera vivo. “No se le veía sangre en la cara. Cuando me acerco, ya estaba frío y no respiraba. Estaba en un pozo tirado”, relató la mujer de Tapón, quien desconocía de dónde había sacado el arma.

🚨 Encontraron muerto al joven que le dio una patada en la cabeza al árbitro en un partido de fútbol de un campeonato barrial



Se llamaba William Tapón, tenía 24 años e iba a ser imputado por tentativa de homicidio



— A24.com (@A24COM) July 18, 2023





