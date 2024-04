A qué hora juegan Bayern vs. Arsenal y en qué canales TV ver la Champions League

Desde el Estadio Allianz Arena, Bayern Munich y Arsenal chocan este miércoles 17 de abril por el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2023-24. Luego de protagonizar un emocionante 2-2 la semana pasada, en Emirates Stadium, alemanes e ingleses vuelven a verse en un duelo que marcará sus destinos en la temporada. El cuadro dirigido por Thomas Tuchel se aferra a la Liga de Campeones para salvar una mala campaña, mientras que los pupilos de Mikel Arteta vuelven a escena persiguiendo el sueño de la primera ‘Orejona’ de su historia. Ante la importancia de este encuentro, te presentamos los horarios, canales de transmisión y todo lo que debes saber sobre este choque de gigantes del fútbol europeo.

El Bayern llega al partido de vuelta contra el Arsenal justo después de que se haya hecho oficial el fin de una serie de once títulos de la Bundesliga con el triunfo del Bayer Leverkusen que deja al equipo bávaro con la Liga de Campeones como último camino para tratar de salvar la temporada.

Los dirigidos por Thomas Tuchel llegan con tres bajas importantes. Alphonso Davies no estará por acumulación de amarillas; mientras que Serge Gnabry y Kingsley Coman siguen lesionados. En el último partido de la Bundesliga ante el Colonia, el DT probó con Noussir Mazraoui como lateral izquierdo para relevar a Davies. Otra posibilidad sería recurrir a Raphael Guerreiro.

Las lesiones de Coman y Gnabry apuntan a un regreso de Thomas Müller al once titular, aunque Tuchel tendría otras variantes posibles como Erich Maxim Choupo Moting o incluso Bryan Zaragoza, pero sería una sorpresa que recibiera el protagonismo que no ha tenido hasta ahora justo en el partido más importante de la temporada. Guerreiro también podría ser una variante en la parte ofensiva lo que permitiría que Jamal Musiala mantuviera su posición en la media punta.

Por otro lado, el favoritismo del Arsenal en la eliminatoria se diluyó en el primer partido. Suerte tuvieron los ‘Gunners’ de dejar en empate el encuentro, después de que el árbitro, con 1-2 en el marcador, no quisiera ver un penalti por mano de Gabriel, pero ahora esa fortuna desaparece cuando su inexperiencia en la competición tenga que hacer frente al seis veces campeón en Múnich.

Puede ser una semana trágica para los de Mikel Arteta, después de que se estrellaran contra el Aston Villa en la Premier League y el Manchester City se haya alejado a dos puntos. Perder los dos únicos títulos por los que lucha en un espacio de cinco días es una posibilidad y para evitarlo hace falta la que sería su mejor victoria europea en quince años.

Para desactivar los errores de la ida es prioritario recuperar la solidez de sus dos centrales, Gabriel y William Saliba, culpables cada uno de un error que facilitó los goles del Bayern en Londres. Si el Arsenal es mejor que el Bayern en algún aspecto es en el defensivo, pero Harry Kane, autor de quince goles en su carrera contra los londinenses, pudo con ellos.

A nivel ofensivo, Bukayo Saka debe dar un paso adelante, visto el gris momento de cara a gol que viven Gabriel Jesús, un gol en 2024, y Gabriel Martinelli, dos goles desde enero. Así, los ‘Gunners’ visitan Allianz Arena, un terreno hostil donde solo ha ganado ha ganado uno de sus seis últimos partidos ahí, quizás el menos importante, en 2013, porque el 0-2 no les sirvió para avanzar a cuartos de final debido al 1-3 de la ida.

¿A qué hora juegan Bayern Munich vs. Arsenal?

El encuentro entre Bayern Munich vs. Arsenal, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions, empezará a las 2 de la tarde este miércoles 17 de abril en países como Perú, Colombia y Ecuador. En países como Argentina, Uruguay y Brasil podrá verse a partir de las 4; en España comenzará a las 9 de la noche.

¿En qué canales pasan Bayern Munich vs. Arsenal?

El partido entre Bayern Munich vs. Arsenal podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar y Liga TV BAR. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

