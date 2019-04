¡Pedido especial para el '9'! Hincha de Paolo Guerrero sorprendió al peruano previo al Inter-Palestino

Nesta noite, Guerrero pode estrear na @Libertadores vestindo a 9 do Inter. Tem torcedora que foi até a estátua do Fernandão pedir para que ele abençoe a jornada do peruano no Inter! Confere no Canal do Inter: https://t.co/IBh1uYWTiy#AcreditarAtéOFinal pic.twitter.com/jH1EkpL7Oe