Valverde ¿llega Neymar? La respuesta del entrenador del Barcelona al posible fichaje del brasileño

Neymar y su llegada al Barcelona es un rumor que suena cada vez más fuerte. El brasileño ya no quiere continuar en PSG; sin embargo, los directivos no le darán el pase libre con facilidad. Esperan que el cuadro azulgrana pague más de 200 millones de euros para hacerse con el jugador.

En la previa del Barcelona vs. Napoli en Estados Unidos, Ernesto Valverde , técnico culé, fue consultado sobre la posibilidad de la llegada de Neymar.

"Eso es un supuesto. Ya veremos lo que ocurre. Ya sabes la mítica respuesta esa de que está en otro equipo y tal... Yo sé lo que tengo, que es con lo que trabajo y con lo que cuento. Lo que pueda pasar, ya veremos. No sabemos lo que va a ocurrir y no pienso en ello. Pienso en lo de mañana" , explicó 'La Hormiga'.

Del mismo modo, aprovechó explicar los rumores sobre la partida de algunos jugadores como Ivan Rakitic, quien en los últimos días suena como refuerzo del Inter de Milán.

"Es muy importante para nosotros. Lo ha sido y no sabemos si lo será. Puede serlo por lo que aporta. Ha marcado dos goles. Su trabajo está ahí. Ahora mismo no sé si se quedará. Cuento con él como cuento con todos los que tenemos. En principio, nada me hace pensar que no vaya a poder contar con él", agregó.

