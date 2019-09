Siente que lo engañaron: revelan la decepción y rabia de Neymar contra el Barça por su fichaje

Luego de una serie de rumores, finalmente Neymar no cerró su vuelta al Barcelona en el mercado de fichajes. Pese a que en un momento de las negociaciones el club azulgrana y el PSG parecían llegar a un acuerdo, finalmente los 'Culés' no lograron cumplir con las exigencias que les pusieron.



Según 'El Chiringuito', dicha situación ha dejado decepcionado y molesto a Neymar y su entorno. Creen que el FC Barcelona nunca hizo los esfuerzos suficientes para cerrar su vuelta tras dos años en el París Saint Germain.



Tal como apunta la citada fuente, el brasileño recibió en su casa la mala noticia de que su fichaje por el Barcelona era imposible. Se molestó, pero a los instantes decidió que debía ponerle fin a la novela. Entendió que ese era el punto de inicio para cambiar su historia en el PSG. Ahora, va por la revancha.

Neymar tampoco llegará al Barcelona en enero

Así como el Barcelona descartó la llegada de Neymar en este verano, lo mismo ha pasado de cara al invierno. A falta de varios meses para la apertura de ese mercado de fichajes (enero 2020), Bartomeu ha adelantando que el club no irá por el brasileño.



"Neymar no entra en nuestra planificación de enero. El club no podía llegar a las pretensiones del PSG y nosotros no pusimos jugadores como moneda de cambio, ellos los pidieron (Rakitic, Coutinho y Dembélé). No era fácil tanto a nivel económico como social", dijo el presidente del Barça.



Neymar estaría listo para reaparecer con el PSG el próximo 14 de septiembre ante el Racing de Estrasburgo por la Ligue 1. Antes, el brasileño disputará con Brasil un amistoso más de la fecha FIFA ante Perú.

