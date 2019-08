Joao Félix: el 'Nuevo Cristiano Ronaldo' que sueña con conquistar Europa en Atlético de Madrid [PERFIL]

Tener la etiqueta del "nuevo Cristiano Ronaldo" puede ser un peso demasiado grande para un futbolista. El delantero de Juventus es la máxima estrella portuguesa, ídolo del Real Madrid y ganador cinco Balones de Oro. Nadie lo puede igualar, pero lo pueden intentar. Este es el caso de Joao Félix.



"Atlético de Madrid realiza el fichaje más caro de su historia", titulaban los diarios en el mundo luego que Joao Félix se convierta en nuevo futbolista colchonero. Los que no tienen la oportunidad de ver la liga portuguesa lo conocían poco. Lo último de él fue en la final de la Liga de Naciones con Portugal, donde salió campeón, pero no más. ¿Su buenas actuaciones eran suficientes para que los dirigidos por Diego Simeone apuesten tanto por un joven de tan solo 19 años? Todo parece indicar que sí.



Joao nació en Viseu y a corta edad ya empezó a demostrar tener buena relación con el balón. Se formó en la cantera del Porto, pero su paso fue fugaz, decidió cambiar de aires al poco tiempo. Entonces, previo paso por Padroense, aterrizó en Benfica, donde no le bastó mucho para demostrar que podía ser la próxima estrella del fútbol portugués. Con 18 años ya debutaba en el primer equipo. Su prueba de fuego se dio ante el Sporting Club, donde ingresó al campo y anotó el tanto del empate.



Joao Félix en sus inicios en Porto. (Diario AS) Joao Félix en sus inicios en Porto. (Diario AS)

De a pocos se ganó un espacio en el once titular rojo. La Europa League fue el lugar preciso para que "la bomba" Félix termine de explotar. Contra el Eintratch Frankfurt anotó un triplete, siendo el más joven en hacerlo en esta competición, superando a otra leyenda de su país: Eusebio. Fue aquel 11 de abril, cuando se colocó en la vitrina del fútbol mundial por completo. Desde entonces, grandes potencias europeas lo incluyeron en su lista de posibles fichajes, siendo el Atlético y el Manchester City de Pep Guardiola los más insistentes.



Finalmente, Atlético de Madrid ganó la lucha y se hizo del fichaje de Joao Félix, "puro talento", según destacó en su anuncio oficial el club rojiblanco, con el que ya ha firmado un contrato de siete temporadas y por cuyo traspaso pagará 126 millones de euros al Benfica, para suplir la marcha de Antoine Griezmann.



Mientras el Benfica comunicaba tal hecho a la Comisión del Mercado de Valores de Portugal, el Atlético transmitía de forma indudable que es un fichaje especial, fuera de lo común, por la inversión y las expectativas, con un vídeo en el Museo del Prado.



El partido consagratorio de Joao Félix fue frente al Eintracht Frankfurt, en el partido de ida de cuartos de final de la presente Europa League. Ahí, hizo historia al anotar un hat-trick. (UEFA)

Un minuto y 37 segundos. "Desde hace 200 años el Museo del Prado alberga en sus paredes muestras de enorme talento", rotuló el inicio del video con el que era anunciado, mientras un joven vestido con camiseta roja pasea, se detiene y observa las obras, sin que se le vea en ningún momento el rostro... hasta que alcanza el minuto y 14 segundos de imágenes.



Entonces, después de pararse ante la pintura de Francisco de Goya 'Baile a orillas del Manzanares' (a orillas del Manzanares ha jugado el Atlético en el Vicente Calderón durante casi todo el último medio siglo), ya se le ve la cara de perfil a Joao Félix. Mira a la cámara y sonríe. "Bienvenido Joao Félix. Puro talento", surge entonces.



El Atlético ya tiene a su gran objetivo de este verano, una de las irrupciones más impactantes del fútbol europeo del pasado curso, con 19 años, 20 goles, 11 asistencias y 43 encuentros oficiales en sus primeros meses en la elite, y el reemplazo por el que había apostado el club para subsanar la marcha de Griezmann. De él, incluso, toma también el número, el '7', ante su inminente salida.



Joao Félix firmó por Atlético de Madrid por 126 millones de euros. (Getty) Joao Félix firmó por Atlético de Madrid por 126 millones de euros. (Getty)

Uno de los talentos más deseados del fútbol europeo por sus tremendas cualidades y uno de los jóvenes más prometedores del fútbol mundial, según se desprende de sus actuaciones este curso, para sustituir a Griezmann, con todo lo que eso supone, porque el francés estaba ya más que consagrado como el líder ofensivo del Atlético en el último lustro, por su juego, por sus goles y por su determinación. Ya comunicó su marcha en mayo. Se irá al Barcelona.



La respuesta del Atlético en el mercado de fichajes ha sido rotunda. A la salida de su estrella de los cinco años más recientes, con 133 goles, ha reaccionado con la fuerza que tiene en la actualidad, instalado en la elite europea, con el pago de 126 millones para protagonizar uno de los fichajes sonados del verano.



El Benfica desveló la cantidad del traspaso; los 120 que percibirá el club lisboeta -el precio de su cláusula de rescisión- más los seis de los costes financieros del pago aplazado. Así lo comunicó a la Comisión del Mercado de Valores de Portugal, a la que especificó que el primer pago ahora será de 30 millones de euros.



La entidad lusa también explicó que "los costes de los servicios de intermediación relativos al traspaso ascienden a 12 millones de euros y que el Atlético de Madrid será el responsable del pago del valor del Mecanismo de Solidaridad a los terceros clubes (como el Oporto, por el que pasó por su cantera, y que percibirá algo más de un millón de euros)".



Nunca antes el club rojiblanco había invertido tanto dinero por un fichaje. Lo máximo habían sido los 70 millones que desembolsó al Mónaco hace un año para adquirir el 70 por ciento de los derechos del francés Thomas Lemar. A la vez, está dentro de los diez fichajes más altos de la historia del fútbol. Es el sexto si se incluyen variables. El cuarto si no se atiende a esa circunstancia.



Sólo están por delante en ese sentido el brasileño Neymar, por los 222 millones que pagó el París Saint Germain al Barcelona en 2017; el francés Kyllian Mbappé, por 180 millones de euros, también en el verano de 2017; y el brasileño Phillipe Coutinho, por 145 millones de euros al club azulgrana en enero de 2018.



Joao Félix ha marcado el 1-0 del Juventus vs Atlético de Madrid tras un gran pase de Trippier. (SporTV)

"Buscaremos futbolistas en consecuencia de cómo jugamos y que sientan la necesidad y la ilusión por vestir esta camiseta. Está claro que es muy difícil apostar por un futbolista súper hecho y 'crack', porque no vamos a ir a buscar ese futbolista", advertía Diego Simeone cuando transmitió Griezmann su salida este verano.



"Iremos a buscar un Griezmann en consecuencia de que pueda ser un Griezmann en el futuro. Iremos a buscar un Griezmann como vino de la Real Sociedad, a un Rodrigo como vino del Villarreal, a un Oblak cuando vino de Portugal para que después sean el futbolista que es, porque nosotros somos eso", añadió aquel 17 de mayo el técnico.



Joao Félix tiene esa ilusión. Posee un talento especial, según coinciden en el Atlético. Hábil, con una impresionante facilidad goleadora, de buen remate aéreo y desbordante regate, ya sea como delantero, segundo atacante o media punta, sólo ha jugado una temporada como profesional, suficiente para un sensacional e impactante estreno, para alcanzar incluso la internacionalidad absoluta con Portugal este mismo año y para conquistar la Liga.



Club País Año *Partidos Goles SL Benfica ‘B’ Portugal 2016-2018 29 7 SL Benfica Portugal 2018-19 43 20 Atlético de Madrid España 2019- – –

Tiene 19 años, unas cualidades incuestionables y un margen de crecimiento enorme. Subió al primer equipo del Benfica en la temporada recién acabada y el pasado noviembre amplió su contrato por un año más, de 2022 a 2023, mientras la cláusula de rescisión crecía desde los 60 a los 120 millones que ha pagado el Atlético.



El equipo del Wanda Metropolitano está acostumbrado a realizar contrataciones pensando a futuro y no le ha salido nada mal. Es una fórmula conocida. En 2006 pagaron 23 millones por Sergio Agüero y con los años terminó convirtiéndose en una mega estrella. Entonces fue el fichaje más caro de la historia rojiblanca.



Solo el tiempo dirá si la apuesta por Joao Félix valdrá la pena. Hasta el momento es auspiciosa. Anotó en la goleada histórica ante el Real Madrid por la pretemporada y brilló con un doblete ante la Juventus, precisamente, en la que se encuentra su ídolo Cristiano Ronaldo.



Las expectativas son muy altas, y la vara que dejó Griezmann no es para cualquiera, pero su nivel emociona y estamos seguros que será pieza clave en la Liga Santander 2019/2020.



