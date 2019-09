¡Se juega la fecha 4! Conoce la programación, horarios y canales de LaLiga Santander

La fecha 4 de Liga Santander arranca este viernes, que podrá tener como atractivo especial el debut en Real Madrid de uno de los jales con mayor valor de mercado: Eden Hazard. Atlético de Madrid quiere afianzarse en la punta mientras que Barcelona seguirá sin contar con Lionel Messi.

El Atlético de Madrid, líder en solitario de LaLiga Santander, expone su pleno de victorias en un duelo exigente ante la Real Sociedad en Anoeta, que vivirá una jornada especial en el estreno de su remodelación.

Tras el parón por la actividad de las selecciones nacionales retoma su andadura la competición liguera, con el conjunto de Diego Pablo Simeone dispuesto a confirmar su condición de ser el mejor en el inicio del curso. Al menos el único que cuenta por victorias sus tres primeros encuentros.

Para Barcelona y Real Madrid el reencuentro con LaLiga significa obligación de no volver a fallar tras su flojo inicio de campaña, que tienen al defensor del título a cinco puntos del Atlético y al cuadro de Zinedine Zidane a cuatro.

Se antoja más que improbable que Leo Messi pueda entrar en los planes de Ernesto Valverde. Lesionado en el sóleo el 5 de agosto, la baja del argentino ha sido una de las grandes claves para este mal comienzo. Podría retornar ante el Borussia Dortmund o en la jornada siguiente en Los Cármenes granadinos.

Con Antoine Griezmann como titular, Barcelona busca una nueva victoria en LaLiga Santander. (Foto: AFP) Con Antoine Griezmann como titular, Barcelona busca una nueva victoria en LaLiga Santander. (Foto: AFP)

El uruguayo Luis Suárez, en cambio, sí que ha comenzado a trabajar con el grupo en estos días previos al choque, siempre exigente y atractivo, frente al Valencia, que llega al Camp Nou en plena crisis institucional, una situación más que delicada que ha supuesto la salida de un técnico de éxito como Marcelino García Toral y la contratación de Albert Celades, que se estrenará precisamente ante el equipo en el que se formó.

Quien sí que podría estrenarse en encuentro oficial con el Real Madrid es el belga Eden Hazard, el fichaje llamado a reconducir la nave madridista. Si su evolución sigue siendo positiva contará con minutos ante el Levante, conjunto que el pasado año asaltó el Santiago Bernabéu y que vuelve con idéntica pretensión.

Zidane no podrá contar por sanción con el galés Gareth Bale, que ha pasado de estar en la rampa de salida del club a ser uno de los más destacados en este inicio. De hecho, sus goles permitieron al Real Madrid salvar un punto en Villarreal. Además ha pasado a engrosar la enfermería otra de las figuras del cuadro blanco, el croata Luka Modric.



LaLiga Santander - Fecha 4 | Cronograma de partidos de la jornada



Viernes 13 de setiembre



Mallorca vs. Athletic Club

Hora: 2:00 pm.

Estadio: Iberostar Estadi

Canal: ESPN



Sábado 14 de setiembre



Real Madrid vs. Levante

Hora: 6:00 am.

Estadio: Santiago Bernabéu

Canal: ESPN

Leganés vs. Villarreal

Hora: 9:00 am.

Estadio: Municipal de Butarque

Canal: DirecTV Sports



Real Sociedad vs. Atlético de Madrid

Hora: 11:30 am.

Estadio: Anoeta

Canal: DirecTV Sports



FC Barcelona vs. Valencia

Hora: 2:00 pm.

Estadio: Camp Nou

Canal: DirecTV Sports

Domingo 15 de setiembre



Eibar vs. Espanyol

Hora: 5:00 am.

Estadio: Municipal de Ipurúa

Canal: DirecTV Sports



Alavés vs. Sevilla

Hora: 7:00 am.

Estadio: De Mendizorroza

Canal: ESPN



Celta vs. Granada

Hora: 9:00 am.

Estadio: Balaídos

Canal: ESPN

Valladolid vs. Osasuna

Hora: 11:30 am.

Estadio: Municipal José Zorrilla

Canal: ESPN



Real Betis vs. Getafe

Hora: 2:00 pm.

Estadio: Benito Villamarín

Canal: DirecTV Sports

Tabla de posiciones de Liga Santander

