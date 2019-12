No fue el mejor de los Clásicos. Un empate a cero luego de 17 años, en donde el Real Madrid como el Barcelona hizo todo lo posible por abrir el marcador, pero la defensa de ambos equipos hizo mejor su trabajo. Messi no pudo marcarle a Thibaut Courtois, mientras que Karim Benzema no pudo lograrlo frente a Ter Stegen. Sin embargo, lo curioso del encuentro fue una acción de Toni Kroos con ‘Lío’ en donde le bajó hasta el pantalón en pleno.

Sucedió en el primer tiempo del encuentro. Messi se llevó a Kroos, pero en el camino el alemán trató de hacer todo lo posible porque Leo no siguiera su camino. En la imagen puede verse cómo le bajaron el pantalón al delantero argentino, pero él prosiguió con el juego.

Tras el empate, Barcelona y Real Madrid comparten el liderato en LaLiga en la tabla de posiciones con 36 unidades, respectivamente. El Clásico no tuvo sorpresas para ninguno de los bandos, pero sí imagen para el recuerdo: la fotografía de Messi en el Camp Nou.

A veces no es una celebración de un gol o un festejo con la tribuna en el estadio, sino un acto curioso que se encuentra dando la vuelta en el mundo. ¿Y qué dirá Messi?

