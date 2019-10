Últimas noticias de hoy en Barcelona: las consecuencias de Dembélé, la salida de Valdés y demás

Barcelona venció a Sevilla por la fecha 8 por la Liga Santander. El 4-0 sentenció a los blancos que soñaban con sacar punto alguno en el Camp Nou. Esta semana será más que movida para los azulgranas que tendrán que enfrentar las consecuencias, que a pesar de ser un victoria, trajo consecuencias.



Dembélé vio la tarjeta roja, el Barza busca liberarlo para jugar con el Real Madrid, conoce todas las noticias en la siguiente nota.

Últimas noticias del Barcelona

Victor Valdés despedido

Los problemas con los altos mandos dirigenciales de las divisiones menores del club hicieron que el Barza decida despedir al exportero. Los principales disgustos son con Patrick Kluivert, con quien según informa Diario Marca, inició una "guerra". El holandés cree que no tiene la ideología del club.



Kluivert le llamó la atención debido a que cree que no debe jugar con el 4-4-2, sino con el 4-3-3 que se dispone habitualmente en la mayoría de equipos de las categorías inferiores. El técnico respondió "mi equipo lo hago yo". Fue ahí cuando se colocó la soga en el cuello.



Victor Valdés tenía contrato con Barcelona hasta el 2020. (Getty) Victor Valdés tenía contrato con Barcelona hasta el 2020. (Getty)

¿Valdés predigo su futuro?

En lsu presentación, La prensa preguntó a Valdés sobre la posibilidad que Neymar vista los colores del Barcelona una vez más este 2019, a lo que respondió: "Es un gran jugador para el primer equipo pero yo estoy en la base, no tengo que valorarte ese tipo de cuestiones, tienes preguntárselo a otros, me pones en un compromiso grandes. Quizás me despiden y mi ilusión es seguir mañana".



Víctor Valdés y la broma sobre su despido en su presentación. (Diario Marca)

Mateu Laoz el gran protagonista del partido ante Sevilla

Luis Suárez, Ousmane Dembélé, Arturo Vidal y Lionel Messi anotaron los goles con los que Barcelona venció al Sevilla en el Camp Nou; sin embargo, ellos no fueron los grandes protagonistas, lamentablamente, lo fue Mateu Lahoz, árbitro del encuentro.



El colegiado encargado de dirigir el juego expulsó a Araujo y a Dembélé, a este último de manera polémica. En su informe post partido incida que el jugador le dijo "eres muy malo", un insulto que para muchos fue infantil, pero para él un insulto que justifica la roja.



El ego le pasó una mala jugada a Lahoz, quien también tuvo una discusión con Luis Suárez. Movistar+ publicó las imágenes en las que le muestra una tarjeta amarilla por reclamar luego que este intente explicarle que se resbaló.



El enfrentamiento de Luis Suárez con Mateu Lahoz en el Barcelona vs. Sevilla. (Movistar+=)

Las deudas de Barcelona

Según lo explica la memorial anual 2018-19, los delCamp Nou deben un total de 260,743 millones de euros a 10 clubes distintos, entre ellos Liverpool.

El que más espera este dinero son los 'Reds' que recibirían un total de 94.06 millones de euros, una pequeña parte a corto plazo y otra más a futuro, todo gracias a la venta de Philippe Coutinho, quien fue el más caro en la historia del club.



Bayern Munich por Vidal, el Leverkusen, el Girondins por Malcom, Gremio por Arthur, KAS Eupen por Wague, Atlético Mineiro por Emerson, Valladolid por Arnaiz, Valencia por Neto y Ajax también están en la lista.



¿Mano dura excesiva para Dembélé?

El informe del colegiado menciona el textual del delantero galo para una sanción de dos partidos en LaLiga, pero lo que se toma en cuenta es que Pepe recibió también dos jornadas de sanción tras unos insultos no repetibles a otro juez en España.

En un duelo contra el Villarreal que data del 2012, el zaguero central – entonces en el Real Madrid – llamó “hijo de ****” y fue echado del encuentro. Aplicándose el Artículo 117 del Código Disciplinario de la RFEF, se sancionó al luso por dicha cantidad de duelos, al “dirigirse a los árbitros, directivos o autoridades deportivas en términos o con actitudes de menosprecio o de desconsideración” que “siempre que la acción no constituya falta más grave” con la “sanción con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes”.



Así fue la tarjeta roja a Ousmane Dembélé en el Barcelona-Sevilla. (Video: YouTube)

¿Dembélé sin clásico?

Aun falta que el Comité de Competiciones se pronuncie acerca de las sanción de Dembélé y la del debutante Araujo, quien también fue expulsado por derribar al 'Chicharito' Hernández cuando el mexicano se iba solo contra Marc-André Ter Stegen, pero Barcelona ya planean qué hacer.



En el Camp Nou creen que no son justas las rojas, por lo que intentarán dejarlas sin efecto o reducirlas, todo para que Ousmane Dembélé pueda ser parte del partido más importante de la temporada de la Ciudad Condal.



