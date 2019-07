¿Volverá a 'divorciarse' del Real Madrid? Zidane 'explota' con sus jugadores y por decisión de Florentino

El Real Madrid no podía empezar la pretemporada de peor forma. Derrotas humillantes , lesionados y jugadores a los que no les encuentra salida en el mercado de fichajes son motivos más que suficientes para tener molesto a Zinedine Zidane. Así lo revela el diario 'Sport' este martes en su edición.



El entrenador del Real Madrid no pasa por sus mejores días en Valdebebas. El inicio de la nueva era no ha sido como él esperaba. Está molesto con sus jugadores por los malos resultados en los partidos de la gira por Estados Unidos. El equipo blanco apenas venció al Arsenal por penales, cayó ante el Bayern y recibió una paliza del Atlético (7-3).

Bale gana 17 millones de euros netos con el Real Madrid. (Foto: Getty) Bale gana 17 millones de euros netos con el Real Madrid. (Foto: Getty)

Aunque el mayor enfado de Zidane tiene que ver con la directiva del equipo. Al francés no le gusta cómo se están gestionando las salidas de Gareth Bale y James Rodríguez. Ambos jugadores no cuentan para 'Zizou', quien esperaba verlos afuera de la plantilla antes de la disputa de la Audi Cup en Alemania.

Respecto a Bale, Zidane ha recibido la orden de que el galés sea tratado como cualquier jugador de la plantilla. Su salida está encallada y mientras se resuelva su futuro, el '11' madridista debe seguir bajo su consideración. Claro, eso no significa que el club no esté trabajando en encontrarle equipo en algún lado.

Zidane, el último en enterarse

Tal como apunta la citada fuente, Zidane ha sido de los últimos en enterarse que James Rodríguez se quedará en el Real Madrid. Lo ha hecho a través de la prensa y la noticia no le ha gustado nada. La noticia de la permanencia del colombiano choca directamente con sus intereses porque simplemente no lo tiene en consideración para lo que será la temporada 2019-20.

James Rodríguez James Rodríguez llegó al Real Madrid en 2014.

► Cristiano Ronaldo: "Mira lo que ha gastado el Barcelona en cinco años y no ha ganado la Champions"



► Lo que un día fue no será: fichajes que estaban cerrados y se cayeron a última hora [ FOTOS]



► Mientras resuelve el tema Neymar: el nuevo fichaje del PSG desde la Premier por 32 millones [OFICIAL]



► Cristiano Ronaldo le cierra a Neymar la puerta de la Juventus: "Se va a quedar en París"