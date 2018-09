Julen Lopetegui no ha dado un mensaje sobre la titularidad de Keylor Navas o Thibaut Courtois en el Real Madrid. Para el hincha es una preocupación, para el especialista una interrogante sobre el presente de ambos guardametas para la temporada 2018-19. ¿Ambos están entre los mejores del mundo? Definitivamente. ¿Uno es mejor que el otro? El técnico no da pistas – hasta el momento – sobre quién sería el indiscutible para la portería en el club.



Courtois había sido titular en las últimas dos presentaciones de La Liga y Keylor Navas ahora lo fue en la Champions League. ¿Cada quién tiene un torneo? Lopetegui no lo ha asegurado y, en lo que va de la temporada, el golero costarricense ha estado en dos partidos ligueros, al igual que el ex arquero del Chelsea. ¿Eso cambiará de acuerdo a los últimos encuentros? Tampoco se sabe a ciencia cierta, en lo que parece una competición por los tres palos del Madrid.



Frente a la Roma, Keylor Navas recibió el apoyo del público en el Bernabéu, en donde mostró estar en una grandísima forma. ¿Courtois? También lo ha hecho. En cuestiones defensivos, la línea de cuatro del Real Madrid se siente conforme con el rendimiento de ambos. Los dos son líderes, hablan bien con sus defensores y no tienen problemas de relación alguna.



Mientras no salen a la luz los enigmáticos planes de Lopetegui, a Courtois y a Keylor Navas no les queda más remedio que darlo todo en los entrenamientos en Valdebebas y en los partidos para demostrar quién es el mejor de la plantilla. Julen tendrá la última palabra y la decisión final no dejará satisfecho al portero relegado. Así se encuentra el presente en la portería.



Real Madrid recibe de local este sábado al Espanyol por una nueva fecha de La Liga. ¿Quién será titular? ¿Courtois? ¿Keylor? Lo sabremos cuando Lopetegui mande la alineación titular.