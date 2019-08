El mercado de fichajes no acaba para Guardiola: el Manchester City renueva a uno de sus 'engreídos'

El mercado de fichajes 2019 no acaba para Pep Guardiola. Ilkay Gundogan , primer refuerzo de la era del entrenador catalán en el Manchester City , en 2016, firmó una ampliación contractual de tres años con los 'Citizens', vigentes campeones de la Premier, anunció el City este viernes.



El centrocampista internacional alemán de 28 años, que iniciaba este curso su último año de contrato, seguirá ahora vinculado al City hasta 2023.



"El nuevo contrato de Ilkay es una nueva excelente noticia para nuestro club", afirmó el director deportivo del City Txiki Begiristain. "Ha demostrado lo importante que es para el equipo", añadió.



Así fue el golazo de tiro libre de Gündogan para el 4-1. (Captura y video: ESPN) Así fue el golazo de tiro libre de Gündogan para el 4-1. (Captura y video: ESPN)

Gundogan, por el que el Manchester City pagó más de 20 millones de euros al Borussia Dortmund, señaló que su deseo es ganar más títulos con el equipo de Pep Guardiola.



"Me he divertido mucho los últimos tres años aquí en el City y todos en el club me ayudaron a sentirme como en casa desde el primer día", indicó.



"Creo que hemos jugado un gran fútbol en las últimas temporadas y disfrutado de muchos éxitos. Es un placer ser parte del club y estoy ansioso por lo que podemos lograr en las próximas temporadas", concluyó.

Lo que se viene para el City

Manchester City se alista para enfrentar este sábado al West Ham United en lo que será el inicio de la Premier League 2019-20. Los vigente campeones de la liga inglesa visitan la casa de los 'Hammers' desde las 6:30 de la mañana (hora peruana).

