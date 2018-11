¡No lo quiere más! Guardiola estalló este viernes en rueda de prensa al ser consultado sobre la situación de Brahim Díaz, joven jugador de la cantera del Manchester City, que tendría todo arreglado para llegar al Real Madrid. "Tiene que irse".



"Es algo parecido a Phil (Foden) o (Jadon) Sancho. La cantera tiene que estar muy orgullosa. Es una señal de que se está trabajando muy bien. Su caso es simple, le queremos, queremos extender su contrato cuatro o cinco años. Hacemos todo lo posible para que se quede, pero está en sus manos. Mi consejo es que si no quiere quedarse, tiene que irse. Él tiene que decidir", explicó.



Brahim, de 19 años, llegó a la cantera del City en 2014 y se ha consolidado como uno de los jóvenes valores de las categorías inferiores de los celestes.



Esta temporada ha dispuesto de oportunidades con el primer equipo y marcó dos goles ante el Fulham en la Copa de la Liga.



"El mercado es el mercado. Ni el jugador ni las familias pueden decir que no hemos hecho todo lo que hemos podido para cuidarlos, tanto como personas como jugadores de fútbol", dijo el estratega cuando fue interpelado sobre si le preocupaban este tipo de situaciones.



Guardiola, quien ya sufrió la marcha de Sancho, quien decidió irse al Borussia Dortmund, tomó como ejemplo el de Cesc Fábregas en el Barcelona para ilustrarlo.



"En Barcelona, Cesc Fábregas no quiso quedarse y se fue al Arsenal, pasa siempre esta situación", añadió el entrenador. EFE