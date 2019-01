Socio perfecto: la reacción de Mauricio Pochettino sobre el espía de Marcelo Bielsa en Inglaterra

Marcelo Bielsa siempre se ha caracterizado por ser un tanto excéntrico. Lo hizo en todos sus equipo y en Inglaterra, con Leeds, no puede ser la excepción.

El argentino reconoció el pasado viernes que envió un 'espía' antes del partido ante Derby Country y asumió sus responsabilidades por ello, siendo víctima de críticas; sin embargo, su compatriota, Mauricio Pochettino lo defendió.

"No tiene nada de malo encontrar información sobre lo que está haciendo el rival. Aquí es un poco raro, pero sucedió en Argentina", explicó el entrenador del Tottenham.

Pochettino fue dirigido por Bielsa en su etapa como jugador en Newell's, Espanyol y hasta en la Selección Argentina.

"Jugué para él, no era su alumno. Aprendí lo bueno y lo no tan bueno, como pasa con los profesores de la universidad. A veces es importante aprender las cosas buenas y las cosas que no necesitás repetir. No escuché bien lo que pasó, pero no hay nada de malo en encontrar información sobre lo que está haciendo el rival", aseguró.

Bielsa, exseleccionador de Argentina y de Chile y de varios clubes importantes en Europa, México y su país, habría recurrido a este procedimiento durante entrenamientos de equipos rivales en las dos últimas décadas. Según él, todo comenzó durante las eliminatorias del Mundial-2002, cuando estaba al frente de la Albiceleste.