El veterano entrenador argentino Marcelo Bielsa dirigirá a Leeds United a partir de la próxima temporada, anunció este viernes el histórico club de fútbol inglés, ahora en segunda división.



"El Leeds United se complace en anunciar el nombramiento del argentino Marcelo Bielsa como nuevo entrenador", anunció el club del norte de Inglaterra en un comunicado.



Bielsa , de 62 años, que firmó un contrato por dos temporadas extensible a una tercera, expresó su satisfacción por trabajar finalmente en Inglaterra, tras haberlo hecho en Argentina, Chile, España o Francia.



"Siempre fue mi ambición trabajar en Inglaterra y tuve varias oportunidades de hacerlo a lo largo de mi carrera, pero siempre sentí que era importante esperar al proyecto correcto para venir", explicó el argentino.



"Por eso, cuando un club con la historia del Leeds United me hizo una oferta, me fue imposible rechazarla", explicó.



Bielsa sustituye a Paul Heckingbotham, que fue despedido en los primeros días de este mes después de haber dirigido 16 partidos.



El 'Loco', apodo que recibe por su peculiar carácter, y el Leeds comparten la necesidad de reivindicarse.



El club que se ha proclamado en tres ocasiones campeón de la liga inglesa, que alcanzó la final de la Champions League en 1975 y las semifinales en 2001, no ha vuelto a competir en la Premier League desde que descendió en 2004 e incluso tuvo un efímero paso por la League One (tercera división).



La directiva presidida por Andrea Radrizzani y sus aficionados esperan que Bielsa guíe al equipo tal y como lo hizo en 2004 cuando siendo seleccionador argentino consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, y un año más tarde se proclamó subcampeón de la Copa América.



En su etapa al frente del Athletic de Bilbao también brilló alcanzando en 2012 las finales de la Europa League y de la Copa del Rey.



Desde su paso por España sus experiencias se han caracterizado por haber sido de corta duración. Abandonó el Lazio italiano de la Serie A dos días después de asumir el cargo y en el Lille francés fue despedido con un balance de tres victorias en trece partidos



El presidente del Leeds dijo estar "encantado" con la llegada del argentino.



"Es un entrenador que he admirado durante muchos años, y cuando surgió la posibilidad de traerle a Elland Road, se convirtió en nuestra prioridad", explicó Razzini.



Fuente: AFP