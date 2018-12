Lo que tiene de genio lo tiene de 'loco'. Los métodos de Marcelo Bielsa cada vez sorprenden más, o tal vez menos, porque del 'Loco' ya nada parece extraño cuando de intentar sacarle el máximo provecho a sus sesiones de entrenamiento se refiere. Esta vez, el argentino ha sorprendido a muchos en el Leeds United con una de sus poco comunes costumbres.



Según recogen desde Inglaterra distintos medios, Marcelo Bielsa cuenta con una cama y una cocina en el campo del entrenamiento del Leeds, y ha solicitado también zonas para dormir para el resto del cuerpo técnico. No se sabe, claro, si dicha medida la adoptó como parte de su forma de trabajo o nada más se trata de otra de sus manías y curiosidades.



Lo cierto es que Bielsa tiene a la Championship bastante sorprendida no solo porque su elenco es líder del torneo y con muchas opciones de lograr el ascenso a la Premier League, sino también por sus atenciones.



Por ejemplo, el 'Loco' recibió hace poco la invitación de un aficionado para cenar en su casa. Se trataba, desde luego, de uno de esos pedidos habituales que suelen hacer los hinchas, sin mayor tipo de compromiso. Sin embargo, Bielsa, que se suele tomar todo en serio, llamó a dicho aficionado para disculparse por no poder asistir.

Pero son precisamente ese tipo de acciones, sorpresivas o intrascendentes para algunos, con las que Marcelo Bielsa intenta 'educar' a sus jugadores. Como la vez que ordenó a sus pupilos recoger toda la basura del campo de entrenamiento durante la pretemporada.