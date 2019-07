América vs. Monterrey EN VIVO por la Liga MX: Seguir en directo canales de transmisión del Apertura 2019

América y Monterrey se verán hoy las caras en el estadio Azteca por la jornada 1 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX desde las 19:05 horas (CDMX y Perú) con la transmisión de los canales Televisa Deportes y TDN. En Estados Unidos, mira el duelo en vivo y en directo por Univision Deportes. Depor.com te traerá el minuto a minuto, goles, incidencias y polémicas del partido.

Club América y Monterrey llegaron hasta las semifinales del Clausura 2019 de la Liga MX en el primer semestre del año en el fútbol azteca. Fueron eliminados por León y Tigres UANL, respectivamente. Al final el campeón fue el cuadro amarillo con un global de 1-0 en la final.

El Apertura 2019 de la Liga MX inició ayer viernes con la victoria de Tijuana (3-1) sobre Puebla en condición de visitante. Hoy continúa la jornada 1 con otros partidos importantes (Tigres vs. Morelia, Necaxa vs. Cruz Azul), pero el más atractivo de los partidos será el América vs. Monterrey.

América jugó el pasado domingo 14 la definición "Campeón de Campeones" contra el Tigres UANL y tras un peleado empate 0-0 en el tiempo reglamentario, las 'Águilas' demostraron ser más efectivos en la tanda de penales. Ahora, le toca iniciar la temporada 2019-2020 de la Liga MX frente a Monterrey.

Por su parte, Monterrey disputó el sábado 13 de julio un amistoso frente a la Universidad de Guadalajara con victoria por 2-1. Antes de iniciar la Liga MX , los 'Rayados' habían perdido tres amistosos en la pretemporada contra Atlante (2-0), Santos Laguna (1-1, penales) y León (1-0).

Para el encuentro entre América y Monterrey fue designado el árbitro César Arturo Ramos. Los dos cuadros llegan después de cumplir una buena pretemporada, las 'Águilas' con el fichaje del mexicano Giovanni Dos Santos; los 'Rayados', por su parte, sin refuerzos porque el entrenador uruguayo Diego Alonso cree tener talento suficiente para buscar el título.

América vs. Monterrey: Canales que transmitirán la Liga MX

Canadá OneSoccer

Costa Rica TDN

El Salvador TDN

Guatemala TDN

Honduras TDN

México TDN, Canal 5 Televisa, Televisa Deportes En Vivo

Nicaragua TDN

Panamá TDN

Estados Unidos Univision Deportes, Univision, Univision NOW



América vs. Monterrey: Horarios para ver el partido del Apertura MX 2019

Perú - 19:05 horas

Ecuador - 19:05 horas

Colombia - 19:05 horas

México - 19:05 horas

Bolivia - 20:05 horas

Paraguay - 20:05 horas

Chile - 20:05 horas

Venezuela - 20:05 horas

Argentina - 21:05 horas

Uruguay - 21:05 horas

Brasil - 22:05 horas

España - 02:05 horas (domingo 21 de julio)

América vs. Monterrey: Posibles titulares del partido

América: Agustín Marshesín; Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Jorge Sánchez; Mateus Uribe, Rubén González; Renato Ibarra, Andrés Ibargüen; Nicolás Castillo y Roger Martínez.

Monterrey: Marcelo Barovero; Miguel Layún, Stefan Medina, Nicolás Sánchez, Jesús Gallardo; Rodolfo Pizarro, Celso Ortíz, Carlos Rodríguez; Dorlan Pabón, Rogelio Funes Mori y Avilés Hurtado.