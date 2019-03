Chivas vs América: horarios y canales del Clásico Nacional por Liga MX Clausura 2019 | EN VIVO

América vs Chivas se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) a sólo dos días de la eliminación del 'Rebaño' de la Copa MX, esta vez por la el Clausura 2019 Liga MX , donde el Guadalajara buscará la revancha ante su acérrimo rival por la undécima jornada en el Estadio Akron. Sigue la transmisión y narración del Clásico Nacional por la señal de TDN para México y Centroamérica, desde las 8:00 p.m. (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora local).



Además, en suelo azteca también se podrá apreciar por Azteca 7, Univision TDN, Televisa Deportes, Canal de las Estrellas y Multimedios TV. En Argentina vía Canal de las Estrellas y en Estados Unidos por Univision Deportes. Streaming internacional HD por Chivas TV.

El Guadalajara dio una pobre exhibición el miércoles en el estadio Azteca, donde cayó 2-0 ante las 'Águilas' por los cuartos de final de la Copa y ahora tendrá que poner todas sus baterías en la liga donde no lo ha pasado muy bien en las últimas semanas.



"Nos morimos de nada, es la verdad, no parecía un clásico pero hay que darle vuelta a la página", dijo el entrenador paraguayo del "Rebaño Sagrado", José Cardozo. "No fue el Chivas que queremos, me voy molesto porque no fue lo que debe ser la institución, Chivas debe ser un club aguerrido y dejar todo en el campo de juego y hoy fuimos timoratos".



Chivas acumula tres partidos sin poder ganar y una magra cosecha de seis puntos en las últimas siete fechas. Con 15 puntos es octavo de la tabla, pero una derrota combinada con otros resultados podría mandarlos hasta el 12do puesto.

América vs. Chivas - horarios en el mundo



19:00 horas en México

20:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

21:00 horas en Venezuela, Bolivia

22:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

02:00 horas del domingo en España, Italia, Francia, Alemania

04:00 horas del domingo en Catar y Arabia Saudita

09:00 horas del domingo en China

10:00 horas del domingo en Japón y Corea del Sur

América, el campeón reinante en la liga, tiene una cosecha de 16 puntos y se coloca quinto de la tabla a siete fechas del final del torneo regular.



Las 'Águilas' han ganado dos de sus últimos tres encuentros en el Clausura pero su desempeño ha estado alejado del mostrado el semestre pasado, cuando alzaron la 13ra corona en su historia.



"Ha sido el mejor partido del semestre tanto en Copa como en liga, el equipo jugó redondo", dijo el entrenador de América, Miguel Herrera. "Esperamos un partido distinto sin tener que usar los jóvenes que hoy tenemos que usar por obligación y reglamento, los que jugaron hoy no van a jugar. Ellos usaron creo que cinco o cuatro chicos que seguro no estarán, será distinto pero nosotros trataremos de hacer lo mismo".

América vs. Chivas - alineaciones probables



América : Agustín Marchesín, Emmanuel Aguilera, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Alex Ibarra, Mateus Uribe, Ricardo Reyes, Guido Rodríguez, Jeremy Ménez, Nicolás Castillo, Henry Martín.



Chivas: Raúl Gudiño, Hiram Mier, Miguel Ponce, Jair Pereira, José Van Rankin, Jesús Molina, Dieter Villalpando, Fernandoz Beltrán, Isaac Brizuela, Alan Pulido, Ernesto Vega.

Los porteros fueron figuras: Morelia y Lobos BUAP igualaron por el Clausura Liga MX



¿De qué planeta llegaste? Asistencia de crack de Flores para el empate de Morelia ante Lobos [VIDEO]



¡Fuerza, 'Roca'! Pedro Aquino fue operado este viernes en México, informó el Club León



Cruz Azul vs Pachuca con Yotun: chocan por el Clausura Liga MX en el Azteca | Televisa Deportes