Pudo sumar su segundo gol con Lobos BUAP y darle el 2-0 de su equipo frente a Pumas. Irven Ávila no estuvo claro en un mano a mano sobre los 29 minutos de la primera mitad, y su remate terminó en las manos del portero Saldívar.



El 'Cholito', que salió como titular en el equipo de Rafael Puente por primera vez en la Liga MX, no logró acomodarse del todo y no pudo colocar bien el botín derecho, por lo que el balón no llevó la fuerza necesaria.



Recordemos que el primer gol del delantero peruano en México fue, precisamente, ante Pumas pero por Copa MX, en el triunfo por 2 a 0 por la segunda jornada.

Lobos BUAP y Pumas se enfrentan en el marco de la cuarta jornada del Clausura 2018 de Liga MX. El partido se juega en el Estadio Universitario BUAP y por primera vez lo tres futbolistas peruanos del cuadro de la 'Manada' son titulares: Luis Advíncula por la banda derecha, Pedro Aquino en el mediocampo y Ávila en el ataque.



Lobos está en busca su primer triunfo en el certamen azteca luego de tres derrotas consecutivas. Mientras que Pumas es uno de los líderes del torneo con siete unidades tras dos triunfos y un empate.