En casa y ante su nueva afición. El volante francés de 30 años, Jeremy Menez, debutó oficialmente con el América en el Azteca, en el duelo frente a Atlas , por la cuarta fecha del Clausura 2018 de la Liga MX.

El francés quedó listo para jugar esta semana y el viernes recibió el visto bueno del entrenador del equipo, el mexicano Miguel Herrera, en una práctica abierta al público que la escuadra cumplió en el estadio Azteca.

"Tanto Jérémy como (Andrés) Ibargüen ya están adaptados, su trabajo ha sido diferente al resto del grupo por la fecha en que llegaron, pero ya están listos", dijo Herrera en conferencia de prensa el viernes y este sábado decidió darle minutos al francés, quien ingresó a los 67' en reemplazo de Domínguez.



El francés reconoció que en los primeros días tuvo "problemas con la altitud" de la Ciudad de México, a 2.240 metros sobre el nivel del mar, y comentó que "las primeras tres semanas me costó adaptarme, pero con el paso de los días me he sentido mejor".