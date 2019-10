Señor fiesta: Ménez, el francés que revelaron que usaba papel para rolar y rompió un matrimonio en México

Hace un mes dejó el América y si alguien pregunta por él en Ciudad de México, mas se lo recordará como un futbolista que le gustaba la fiesta que por sus habilidades en el campo de juego. Luego de que Jérémy Méndez abandonará el país azteca, un presunto futbolista concedió una entrevista al portal ‘TV Notas’ de México sobre lo que era el día a día del futbolista galo en ‘Las Águilas’. Sinceramente para el olvido la estadía y la inversión de más de 300 mil dólares (60 millones de pesos mexicanos) por el ex jugador de Mónaco, PSG, AS Roma y el AC Milan.



En fotografías difundidas por el portal, puede verse que Ménez usó papel para rolar, en otra lucía semidesnudo con un vaso de alcohol y en una tercera se lo ve acompañado de una mujer con ropa interior. Bueno, así era el día a día de quien en su momento era visto como la versión americanista de André-Pierre Gignac. Bueno, uno era fiestero, el otro un goleador.



Las polémicas imágenes de Ménez en América de México. (Foto: Agencias) Las polémicas imágenes de Ménez en América de México. (Foto: Agencias)

“Miguel Herrera no lo convocado ni a los entrenamientos. En los últimos partidos no aparecía ni en banca, nadie lo quería ahí”, confesó un presunto futbolista al portal de noticias.



Pero eso no era todo para, por lo que a continuación repetimos algunas declaraciones con respecto al pasado de Jérémy Ménez en la institución azteca:



“Más que por su talento como futbolista, se hizo famoso por su relación con Mar Milla, la ex esposa de Alex Ibarra, y hasta provocó que se divorciaran, pero después, cuando le perdió el gusto porque ya era una mujer libre, la dejó y buscó a otra”.



“A él le gustan la fiesta, las mujeres y otras cosas, te digo que en México no se dio a conocer por su talento como futbolista, más bien por todo lo que hizo. Todavía antes de irse, y cuando aún pertenecía al América, hizo una última fiesta con sus amigos más cercanos”.



“Sí, pues Miguel Herrera y los demás jugadores del equipo sabían que le encanta la fiesta, la vida loca, por eso no lo querían en el equipo; y es una lástima, porque sí es un buen jugador, siempre decían que se hacía el lesionado para no jugar y seguir cobrando; además es conflictivo, entonces aunque tenga talento no lo explota, y tampoco le queda mucho tiempo como futbolista, ya tiene 32 años y perdió la gran oportunidad de hacer carrera en México y seguir ganando mucho dinero”.



Las polémicas imágenes de Ménez en América de México. (Foto: Agencias) Las polémicas imágenes de Ménez en América de México. (Foto: Agencias)

► ¿Pega la vuelta al Real? Los elogios que revela Martin Odegaard de parte del Madrid



► Paolo Guerrero sería suspendido hasta 18 fechas con Internacional por incidentes en el duelo ante Flamengo



► “Pensé que Neymar iría al Real Madrid”: la confesión de Lionel Messi sobre su amigo



► Manco pudo ser uno de ellos: los cracks mundiales de hoy que ganaron fama en un Mundial Sub 17 [FOTOS]