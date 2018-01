Lo que era un rumor en los últimos días finalmente se hizo realidad. Landon Donovan, ex volante de Los Angeles Galaxy de la MLS y de la Selección de Estados Unidos, fue anunciado como el flamante fichaje del León para el Clausura 2018 de la Liga MX. Con esto, el mediocampista sale del retiro para llegar - por primera vez - a la liga azteca de primera división.

El anuncio del León por la llegada de Landon Donovan se dio en las últimas horas del viernes, pero igual logró ser tendencia este sábado en tierras mexicanas. El presidente del club, Jesús Martínez, primero dio unos misteriosos mensajes a través de Twitter para luego confirmar lo que muchos hinchas de su conjunto ya pedían.

"¡Rompimos las redes! Donovan es la tendencia No.4 en todo el mundo. No cabe duda, hoy más que nunca #SerFieraEsUnOrgullo dentro de la cancha y fuera de ella", fue lo que escribió el elenco mexicano en la mencionada red social. Aunque todo no quedó allí. El jugador también expresó su felicidad por arribar a la Liga MX.

Así se anunció la llegada de Landon Donovan al León. (Foto: @clubleonfc) Así se anunció la llegada de Landon Donovan al León. (Foto: @clubleonfc)

"Presidente: me encantó la ciudad. Es la mejor afición. Este cuadro es histórico y ganador. No creo en los muros, quiero ir a México, vestirme de verde y ganar trofeos con León. ¡Nos vemos muy pronto!", sostuvo el también ex Everton y Bayern Munich.

De esta manera, Landon Donovan será una de las principales armas de ataque de su nuevo conjunto con Mauro Boselli. Experiencia tiene de sobra ya que ha pasado por clubes de Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, además de jugar la Copa del Mundo en tres oportunidades.