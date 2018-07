Osorio sigue siendo técnico de México . El colombiano no piensa aún en la renuncia, pese a que no se logró el ansiado quinto partido en el Mundial . Sí, es cierto, fue un ‘Tri’ que desplegó un fútbol atrevido y con gran orden táctico, inclusive mejor que otras selecciones aztecas en las Copas del Mundo, pero que al fin y al cabo, el resultado fue el mismo: eliminados en octavos de final.



Por ello, la destitución de Juan Carlos sería dada en las próximas horas.



Según FOX Sports, el principal candidato a tomar las riendas del ‘Tri’ sería Matías Almeyda , quien habría decidido desistir a una oferta millonaria de Qatar, por el interés de tomar el buzo de seleccionador. A falta de definirse el nuevo presidente de la Federación mexicana, el técnico argentino es una clara opción para tomar las riendas del club.



De acuerdo con el reportero de FOX Rubén Rodríguez, ya rechazó una oferta importante del Al Rayyan SC de Qatar, pues estará a la espera la llamada de la Femexfut.



Almeyda tenía todo arreglado para liderar un proyecto ambicioso en aquel balompié por los próximos años e incluso su contrato iba a incluir una cláusula de rescisión por si se le presentaba la oportunidad de dirigir a México o Argentina, pero prefirió no enrolarse, pues no estaba seguro. ¿Qué pasará en los próximos días? Veremos qué depara el camino.