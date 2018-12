¿Yoshimar Yotún a Cruz Azul? La postura de la 'Máquina Cementera' respecto a los refuerzos

Desde México aseguraron que Yoshimar Yotún se convertirá en nuevo jugador de Cruz Azul , subcampéon del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX. Sin embargo, dicha institución ya se han pronunciado sobre el tema de las nuevas contrataciones.

El director deportivo de la 'Máquina cementera', Ricardo Peláez, señaló que los rumores y nombres relaciones con la institución solo son informaciones que maneja la prensa local. Del lado del club, esperarán hasta confirmar novedades sobre la plantilla.

"No voy a hablar de los refuerzos, esperen a que el club los haga oficiales, se escuchan nombres por todos lados y hasta que no sea oficial no voy a hablar de ese tema" , indicó el representante de Cruz Azul.

Peláez aseguró que Cruz Azul dará a conocer el nombre de los fichajes después de Navidad. "El 26 de diciembre pretendemos tener a todos los jugadores para que realicen los exámenes médicos", añadió.

El diario Récord de México, sin embargo, insiste con la llegada de Yoshimar Yotún a la Liga MX. Es más, los aztecas comentan de un acuerdo cerrado para que el peruano deje el Orlando City de la MLS.