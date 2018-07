Un partido de equipos llenos de estrellas, pero que tras el Mundial de Rusia 2018, los mejores jugadores se encuentran de vacaciones. Para los estadounidenses, el Bayern Munich vs. Manchester City es un partidazo; para nosotros también, pero quisiéramos verlos jugar con los titulares, como lo puede ser en un partido de la Champions League de la siguiente edición del torneo.



En un duelo de la International Champions Cup, a los 24 minutos del Bayern Munich vs. Manchester City , Arjen Robben se lució con un golazo ante el guardameta Claudio Bravo. Lo sufrió el chileno, quien no pudo hacer nada ante la calidad del holandés.



Robben puso el segundo de la cuenta de los bávaros en ese entonces y lo celebró – calmadamente – con sus compañeros y Franck Ribéry, quien le dio la asistencia. Nico Kovac envió a esos dos cracks a jugar el segundo partido del Bayern Munich en la pretemporada.



No te pierdas de todos los partidos de la International Champions Cup. Tan solo debes seguir este enlace para verlos.