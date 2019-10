Vía Caracol TV EN VIVO: sigue el minuto a minuto del Colombia vs. Chile en Alicante por amistoso internacional

¡Partidazo en Alicante, España! Vía Caracol TV, sigue EN VIVO Colombia vs. Chile ONLINE este sábado 12 de octubre desde las 11:00 a.m. (hora peruana) para toda América Latina por las señales CDF Premium, Fox Sports, beIN Sports por Amistoso Internacional en el Estadio Rico Pérez. Los de Reinaldo Rueda buscarán ganar este duelo tras la derrota por penales en la Copa América, pero al frente tendrán a un Chile con Vidal y Bravo como líderes.

Colombia vs. Chile: horarios en el mundo

Colombia 11:00 a.m. | Caracol TV

Chile 1:00 p.m. | Chilevisión

Perú 11:00 a.m. |

México 11:00 a.m. |

Ecuador 11:00 a.m. |

Bolivia 12:00 p.m. |

Paraguay 12:00 p.m. |

Venezuela 12:00 p.m. |

Argentina 1:00 p.m. |

Brasil 1:00 p.m. |

Uruguay 1:00 p.m. |

España 6:00 p.m. |

El director técnico de la selección de Colombia, el portugués Carlos Queiroz, afirmó este viernes en Algorfa (Alicante) que el partido de este sábado disputará ante Chile le dará a su equipo la oportunidad de mejorar y evolucionar.



Queiroz confió en ver “un gran espectáculo” ante un rival del que destacó “su experiencia y la calidad de los jugadores”, además de valorar la dirección de Reinaldo Rueda, al que definió como “gran entrenador, persona elegante y caballero”.



El entrenador portugués admitió que hubiera deseado jugar ante una selección de otro continente porque entiende que no es bueno para el fútbol sudamericano que los enfrentamientos entre sus equipos se conviertan en una “rutina”.

El director técnico de la selección nacional de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, evitó pronunciarse este viernes en La Manga (Murcia) sobre la situación entre los jugadores Claudio Bravo y Arturo Vidal y afirmó que ambos futbolistas son patrimonio del fútbol chileno.



Ambos jugadores han regresado a la citación de Chile para afrontar los dos partidos de preparación que disputará la selección ante Colombia y Guinea en Alicante este sábado y el próximo martes, respectivamente.



“Prefiero no opinar”, dijo el entrenador colombiano en conferencia de prensa que tuvo lugar este viernes en el complejo La Manga Club, en la diputación cartagenera de Los Belones, en la que pidió analizar solo las cuestiones futbolísticas de Arturo Vidal y Claudio Bravo, a los que elogió por su espíritu competitivo y afán de superación cuando llegan a la selección.



“Es un gran patrimonio del fútbol chileno. Lideran y hacen autoexigencia tanto para ellos como el grupo”, comentó el preparador del combinado chileno, quien destacó que en el vestuario no hay tensión porque “la única bandera es la de Chile”.

Alineaciones probables

Colombia : Ospina; Medina, Sánchez, Mina, Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe; Muriel, Zapata y Martínez.



Chile: Bravo; Opazo, Díaz, Maripán, Parot; Pulgar, Medel, Arturo Vidal; Pinares, Sánchez y Orellana.

