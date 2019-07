Diego Simeone reveló que le "gustaría dirigir ya a la Seleción Argentina"

Diego Simeone , en una extensa entrevista telefónica con el canal argentino TyC Sports, valoró su trabajo al frente del Atlético y la posibilidad de conducir en algún momento el destino de la Selección Argentina.



" Desde lo emocional y el sentimiento, me gustaría dirigir ya a la Selección, pero hay otras situaciones que analizo y valoro. Son siete años y medio en un club con proyecto para cambiar la historia del club como lo estamos haciendo, algunos lo pueden entender, otros no. Me siento muy identificado con el Atlético".



Y en este sentido con respecto a la Albiceleste enfatizó: " Mi viejo me pide que dirija a la Selección. Creo que la AFA ha tomado una buena decisión después de la actuación de la Copa América. Se creció en las Eliminatorias y se pudo empezar a ver un equipo en los últimos partidos. Esta oportunidad para Scaloni puede servir para que se siga creciendo".



También desmintió que alguna vez le hayan ofrecido tomar las riendas del conjunto nacional: "No soy técnico de la Selección porque estoy en un lugar donde me siento muy bien Lo vi en el Bernabéu a (Claudio) Tapia, charlamos un poquito, hablamos respetuosamente y no tuvimos otro encuentro. No tuve propuestas. Fue en el River-Boca de la final de la Libertadores". EFE

