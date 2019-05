De nunca acabar: Mourinho encendió la polémica con los títulos y 'picó' a Guardiola

¿Nuevo enfrentamiento a la vista? El último domingo Guardiola consiguió su segundo título de la Premier League con el Manchester City y agrandó su ya increíble palmarés como técnico con 26 títulos, uno más que José Mourinho quien se encuentra sin equipo tras su salida del Manchester United. El luso se refirió a este tema y abrió el debate.

"Eso me recuerda que estoy aquí, con 25 títulos. Si me hubiese quedado en Oporto e Inter tras ganar la Champions habría jugado la Supercopa de Europa, la nacional, el Mundial de Clubes y podría tener 31 títulos... Quizá no esté concentrado en los números", dijo 'Mou' en entrevista con 'L'Equipe'.



Mourinho dejó el United tras volverse insostenible su relación con el vestuario. En especial con Paul Pogba, con quien tuvo varios encontrones que se hicieron públicos. El portugués también se refirió a su relación con el mediocampista.



"No puedo decir que sí si me preguntas que Pogba es el único responsable de la situación. No he sido víctima de Pogba", apuntó.



También fue consultado sobre si dirigiría al PSG, club con el que ha sido vinculado en más de una oportunidad. Mourinho fue contundente y no dejó lugar a dudas con su respuesta.



"Es imposible. No se puede entrenar un club que tiene un entrenador. Tenéis que hablarme de un club donde la puerta está abierta", sentenció.

