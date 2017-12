Luego de varias semanas de gestiones con sabor a culebrón, el publicitado regreso de delantero Lucas Barrios al Colo Colo chileno cerró su último capítulo sin final feliz y un adiós definitivo entre los dirigentes y el ariete paraguayo de origen argentino.



La noche de este viernes el presidente del club chileno, Aníbal Mosa, regresó a Santiago desde Buenos Aires, adonde había viajado en la víspera para convencer a Barrios con una propuesta imposible de rechazar, después de que el jugador, desvinculado recientemente del Gremio brasileño, declarara que volver al club en el que brilló en 2008 y 2009 era imposible porque Mosa "no me quiere".



Ante los entrecejos fruncidos de hinchas que idolatran a Lucas, que dejó una marca de 49 goles en 53 partidos jugados en su anterior estancia en el equipo, el dirigente dijo que las cosas se habían malinterpretado y organizó el viaje a Buenos Aires junto a Pablo Morales, uno de sus colaboradores más cercanos.



En la capital argentina se reunieron primero con Lucas Bernasconi, el agente del futbolista y posteriormente con el ariete, a quien, según el diario El Mercurio, le ofrecieron un contrato por dos temporadas a cambio de 1,2 millones de dólares por año.



De acuerdo con la versión, Barrios pidió 1,7 millones de dólares por año, a razón de 87 millones de pesos chilenos mensuales, que lo convertirían en el jugador más caro de la plantilla, desplazando al centrocampista Jorge Valdivia, que cobra 62 millones de pesos (100.000 dólares) al mes.



Mossa respondió que no estaban en condiciones de pagar lo que pedían y fue la ruptura definitiva con el jugador, cuyo fichaje tenía la aprobación del técnico Pablo Guede.



"Quedamos con la tranquilidad de que hicimos todo lo posible. Lucas siempre tendrá las puertas abiertas en Colo Colo. Él y su representante nos dijeron que no, así que debemos buscar por otro lado", dijo Mosa tras su regreso a Santiago.



"Por parte nuestra no habrá otra oferta, hicimos una muy buena propuesta, muy importante y la desecharon. Le ofrecimos ser uno de los sueldos más altos del plantel", añadió.



Mientras se comentaba en algunos mentideros del fútbol que la oferta a Barrios había desatado celos de camarín, con exigencias de algunos jugadores de un aumento salarial pues no se sienten inferiores a Lucas.



