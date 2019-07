Se deja querer: Paolo Guerrero reconoció que le gustaría jugar por Boca Juniors

No lo descartó. Ya en plena etapa final de la Copa América 2019 y tras otra destacada participación en el torneo sudamericano, el nombre de Paolo Guerrero fue vinculado nuevamente, como hace casi un año, para reforzar la plantilla de Boca Juniors , ante la posible, y en Argentina casi segura, salida de Darío Benedetto.

Y este jueves, en entrevista con FOX Sports, el propio 'Depredador' se refirió a la posibilidad de llegar a la Bombonera y si bien afirmó que no ha recibido ofertas del fútbol argentino, por ahora, respondió categóricamente que sí le gustaría jugar en un grande de Argentina.



" No te puedo responder porque yo no sé absolutamente nada, si eso es cierto o no (llegar al fútbol argentino). Siempre ha habido rumores pero nunca nada concreto. Al menos a mí no llegó nada", respondió Guerrero.



Luego fue consultdo sobre si le gustaría que existiera esa posibilidad, a lo que respondió: " Claro que sí. Definitivamente jugar en equipos grandes como los hay en Argentina, a quién no le gusta. Siempre es importante pasar por equipos grandes".

Paolo Guerrero reconoció que le gustaría jugar por Boca Juniors (Video: FOX Sports)

En otro momento, y luego de valorar lo que fue el subcampeonato de Perú en la Copa América, Guerrero fue consultado nuevamente por un posible arribo a la Superliga Argentina, sobre qué equipo elegiría en el fútbol albiceleste.



Paolo no se quiso hacer problemas y respondió que ha simpatizado con muchos equipos a lo largo de su carrera, y que así como lo ha hecho por Boca también ha simpatizado por River. Sin embargo, dejó en claro que hincha solo es de Alianza Lima.



Finalmente, Guerrero aseguró que aún se ve varios años jugando al fútbol profesional.

El miércoles, Paolo Guerrero fue el que inició la ronda de penales ante Palmeiras , que le dio el pase a las semifinales de la Copa Brasil al Internacional de Porto Alegre.

