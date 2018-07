Pasarán las Copas del Mundo pero uno de los momentos que jamás se olvidarán será el de la final del Mundial 2006, cuando Zinedine Zidane fue expulsado tras agredir con un cabezazo al defensor italiano Marco Materazzi . El juez de aquel entonces, Horacio Elizondo, quien no vio la jugada, decidió mostrarle la roja directa. Y 12 años después ha revelado cómo se enteró de aquella acción.

El árbitro argentino, a través de 'las conferencias TED', contó su versión de lo que pasó en ese momento y quien fue su "ángel de la guarda" que le avisó lo que había hecho Zidane.



"En un momento veo que Materazzi está tirado en el piso, a unos treinta o cuarenta metros. Procedo a interrumpir el juego. Rápidamente, a través de los intercomunicadores les pregunto a mis asistentes. Ambos me contestan, sorpresa, 'no vimos absolutamente nada'", contó Elizondo .



Ante la sorpresa y desconcierto pues no sabía qué había pasado, apareció el cuarto juez, el español Luis Medina Cantalejo , quien sí había visto todo y así se lo relató:



"Terrible, terrible el cabezazo de Zidane sobre Materazzi. Coño, cabezazo de Zidane sobre Materazzi, cuando veas el vídeo no me vas a creer".



El resto ya es historia conocida. Horacio Elizondo decidió echar a Zidane , lo que marcó el destino de aquella final que terminó ganando Italia en la tanda de penales.