La cuenta regresiva para el duelo de este sábado entre Sporting Cristal (11 puntos) y Alianza Lima (13 puntos) se acorta cada vez más. Ambos equipos llegan con un empate (los Celestes 1-1 con Atlético Grau y los Blanquiazules 1-1 con ADT) y necesitan los tres puntos para marcar distancia y asumir el primer lugar del Torneo Clausura, además de seguir sumando en la tabla acumulada. No solo ellos están en la pelea, sino que Cusco FC (12 puntos) y Universitario de Deportes (11 puntos) también los siguen de cerca. Por eso, Jhamir D’Arrigo, quien sumó sus primeros minutos en la ‘era Mariano Soso’ contra los Tarmeños, destacó que el partido contra los Rímenses será crucial para continuar con el objetivo del título nacional.

Si bien es cierto que Jhamir D’Arrigo no estuvo desde el arranque, su ingreso en la segunda mitad contra ADT fue destacable. El futbolista peruano se mostró como uno de los más destacados del partido, exhibiendo gran habilidad por la banda izquierda y llegando hasta el área rival. En más de una ocasión, creó oportunidades de gol que estuvieron cerca de concretarse para lograr la victoria de su equipo.





Ahora, con la mente en el próximo duelo contra Sporting Cristal, Jhamir busca ganarse un puesto en el once titular. Habló sobre lo que será el próximo enfrentamiento de su equipo en el Estadio Nacional, esperando tener un impacto positivo. “Un gran partido y esperemos que se den los resultados”, dijo asimismo, tras ser consulado sobre la pelea por el Clausura respondió. “Es muy importante para seguir luchando por el Clausura”, agregó para Jax Latin Media.

Por otro lado, también fue consultado por Mariano Soso, quien ya lo conoce de su etapa en Melgar en el 2023, donde el extremo izquierdo mostró uno de sus niveles más altos en la Liga 1, lo que llevó a su fichaje por Alianza Lima en la temporada presente. “Me desempeñe muy bien. El profe me conoce y esperemos que sea un buen Clausura para todo el equipo”, precisó.

“Desde que vino me implementó su idea y creo que está bien”, comentó el futbolista después de reencontrarse con el DT argentino en el primer entrenamiento con el equipo blanquiazul. Es importante mencionar que, para este nuevo enfrentamiento, ambos equipos llegan con resultados de empate. Por la jornada 6, Sporting Cristal empató 1-1 contra Atlético Grau en Sullana; mientras que Alianza Lima también registró un empate pero ante ADT en el estadio Alejandro Villanueva. El ganador de este partido, marcará una distancia más que importante sobre el otro.





Últimos 10 partidos entre Cristal y Alianza Lima

FECHA RESULTADO TORNEO 9/3/2024 Alianza Lima 1-2 Sporting Cristal Torneo Apertura 2024 8/7/2023 Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal Torneo Clausura 2023 5/2/2023 Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima (Walk Over) Torneo Apertura 2023 31/7/2022 Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima Torneo Clausura 2022 6/3/2022 Alianza Lima 0-1 Sporting Cristal Torneo Apertura 2022 28/11/2021 Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima Final Nacional 21/11/2021 Alianza Lima 1-0 Sporting Cristal Final Nacional 24/10/2021 Alianza Lima 1-3 Sporting Cristal Descentralizado 2/5/2021 Sporting Cristal 2-1 Alianza Lima Descentralizado 25/8/2020 Sporting Cristal 1-1 Alianza Lima Descentralizado





¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

Sporting Cristal y Alianza Lima se verán las caras este sábado 17 de agosto en el Estadio Nacional, por la fecha 7 del Torneo Clausura (8:00 pm - hora peruana). Ambas escuadras van con todo para quedarse con el primer lugar de la Liga 1. El cotejo será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





