San Martín se salvó de milagro ante Ayacucho FC: tres remates en la línea del arco y no hubo gol [VIDEO]

Cuando no quiere, así la fuerces, no quiere. Ayacucho FC no pudo anotar el primer gol del partido contra San Martín en el estadio Miguel Grau en una jugada bastante confusa que terminó con el balón despejado en la línea del arco santo.

Sobre los cinco minutos del segundo tiempo, un centro de Tarek Carranza al segundo palo es pivoteado por Hugo Souza, ante una salida en falso de Alejandro Duarte, y ahí vino la jugada milagrosa. Primero Christian Ortiz pasó de largo en su intento de cabecear el balón que quedó en los pies de José Lujan.

Ayacucho FC fue local ante San Martín en el Callao por la fecha 8 del Torneo de Verano.

El defensor santo no pudo despejar el balón y Mauricio Montes la punteó por atrás para intentar anotar el primero de la tarde, pero ahí estuvo parado Jefferson Portales para despejarla de un puntazo. Pero el peligro no acabó con ese despeje porque Rolando Bogado se tiró con todo y logró tocar el balón, aunque este ya se fue de la cancha.

Tremenda pelotera en área de San Martín que pudo convertirse en el primero del partido queen el que Ayacucho FC la hizo de local ante la inhabilitación del estadio de Huanta por la fuerte lluvia que cayó en el partido contra Sporting Cristal y que la inhundó e hizo imposible jugar al fútbol.

