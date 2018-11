La Selección Peruana despide el año enfrentando a Costa Rica y de inmediato re reinicia el Torneo Clausura. Este miércoles Alianza Lima disputará su partido pendiente ante Universidad San Martín y desde el viernes se disputará la última fecha.

El viernes Sporting Cristal, clasificado a la gran final del Descentralizado 2018, abrirá la jornada ante Sport Rosario en el estadio Rosas Pampas de Huaraz.

El resto de la jornada se disputará el domingo y los principales partidos se jugarán en simultáneo menos Cantolao UTC que se disputará a las 11 de la mañana y Unión Comercio Sport Boys a la 1.15 p.m. en Moyobamba.

La jornada podría coronar a Alianza Lima como el campeón del Torneo Clausura. Los íntimos necesitan un buen resultado ante San Martín y ganar el domingo a Binacional en Moquegua y que Melgar tenga un traspié ante San Martín en el Alberto Gallardo.

El partido también decidirá si Alianza Lima o Melgar ganan el derecho a elegir dónde jugar el primer partido de la semifinal del Descentralizado 2018.

TORNEO CLAUSURA: PARTIDO PENDIENTE



Miércoles 21 de noviembre

San Martín vs. Alianza Lima

Hora: 8 p.m.

Estadio: Nacional

TORNEO CLAUSURA: PROGRAMACIÓN FECHA 15

Viernes 23 de noviembre



Sport Rosario vs Sporting Cristal

Hora: 8 p.m.

Estadio: Rosas Pampa (Huaraz)



Domingo 25 de noviembre



Cantolao vs UTC

Hora: 11 a.m.

Estadio: Miguel Grau (Callao)



Unión Comercio vs Sport Boys

Hora: 1.15 p.m.

Estadio: IPD de Moyobamba



Sport Huancayo vs Deportivo Municipal

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Huancayo



Binacional vs Alianza Lima

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: 25 de Noviembre (Moquegua)



Ayacucho FC vs Real Garcilaso

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Ciudad de Cumaná (Ayacucho)



Universitario vs Comerciantes Unidos

Hora: 3. 30 p.m.

Estadio: Monumental



San Martín vs FBC Melgar

Hora: 3.30 p.m.

Estadio: Alberto Gallardo



TORNEO CLAUSURA: TABLA DE POSICIONES



Puesto Equipo PJ PG P PP GF GC DG PUNTOS 1 FBC Melgar 14 10 2 3 20 12 8 29 2 Alianza Lima 13 8 2 3 17 10 7 26 3 Ayacucho FC 14 7 4 3 29 24 5 25 4 Universitario 14 7 2 5 18 17 1 23 5 Sporting Cristal 14 6 3 5 29 14 15 21 6 Municipal 14 6 3 5 15 17 -2 21 7 Real Garcilaso 14 5 5 4 25 21 4 20 8 Unión Comercio 14 6 2 6 25 23 2 20 9 San Martín 13 6 2 5 18 18 0 20 10 Cantolao 14 6 1 7 16 21 -5 19 11 Sport Boys 14 5 3 6 19 19 0 18 12 C. Unidos 14 5 3 6 15 17 -2 18 13 UTC 14 4 5 5 13 12 1 17 14 Binacional 14 4 2 8 11 23 -12 14 15 Sport Huancayo 14 2 7 5 17 22 -5 13 16 Sport Rosario 14 1 2 11 10 27 -17 5

TABLA DE POSICIONES ACUMULADA



PUESTO Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 43 25 11 7 98 36 62 86 2 FBC Melgar 43 21 15 7 63 45 18 78 3 Alianza Lima 42 21 9 12 57 43 14 72 4 Real Garcilaso 43 19 9 15 65 63 2 66 5 Municipal 43 19 8 16 60 54 6 65 6 UTC 43 15 16 12 46 46 0 61 7 Sport Huancayo 43 14 16 13 62 57 5 58 8 Binacional 43 15 11 17 44 54 -10 56 9 Universitario 43 13 15 15 52 59 -7 54 10 Cantolao 43 14 11 18 51 61 -10 53 11 San Martín 42 12 16 14 58 59 -1 52 12 Unión Comercio 43 14 10 19 57 67 -10 52 13 Ayacucho FC 43 14 9 20 68 79 -11 51 14 Sport Boys 43 12 14 17 54 61 -7 50 15 Sport Rosario 42 13 7 22 53 69 -16 42 16 C. Unidos 43 9 9 25 43 76 -33 36

